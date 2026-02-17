Ν. Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» και την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), η Ελλάδα επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία με τη Σερβία.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χθες, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, μιλώντας στην τελετή εορτασμού της εθνικής εορτής της Σερβίας που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

Για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βελιγράδι, ο κ. Δένδιας επισήμανε: «Οι συζητήσεις και οι επισκέψεις μου με τους Σέρβους ομολόγους μου σε πολλές εγκαταστάσεις των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων μου έδωσαν την ευκαιρία να διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο αμυντικών μας οικοσυστημάτων».

Και πρόσθεσε: «Με τον αγαπητό μου φίλο, τον υπουργό Άμυνας, Μπράτισλαβ Γκάσιτς συζητούμε εκτενώς για τα ζητήματα αυτά».

Υπογράμμισε ότι «η Σερβία και η Ελλάδα μοιράζονται ιστορικούς, πνευματικούς και στρατηγικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από δοκιμασίες, ριζωμένους στην πολιτιστική συγγένεια βασισμένη στην κοινή ορθόδοξη κληρονομιά μας».

«Ο Χριστιανισμός στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, υπήρξε διαχρονικά πηγή ταυτότητας, καθώς επίσης και πηγή ανθεκτικότητας. Και η Ελλάδα, και η Σερβία φέρουν κοινή ευθύνη στη διαφύλαξη των χριστιανικών αξιών μας, των κοινοτήτων μας, της κληρονομιάς μας φυσικά, πάντα, με πλήρη σεβασμό στην ανεξιθρησκεία και ελευθερία όλων των θρησκευμάτων», πρόσθεσε.

«Οι ομοιότητες στις παραδοσιακές μας εορτές και τα έθιμά μας αποκαλύπτουν πόσο βαθιά μας συνυφασμένη είναι η μεταξύ μας αλληλεπίδραση στη διάρκεια των αιώνων που ζούμε μαζί σε αυτή τη χερσόνησο», εξήγησε.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και συνεργάζεται μαζί της σε πολλούς τομείς, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ο πολιτισμός. Τιμώντας, λοιπόν, τα επιτεύγματα της Σερβίας, η Ελλάδα δεσμεύεται να εμβαθύνει τη στρατηγική μας συμμαχία καθοδηγούμενη από το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών», ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η Ημέρα της Κρατικής Υπόστασης (Sretenje) τιμάται κάθε 15 Φεβρουαρίου σε ανάμνηση της Πρώτης Σερβικής Εξέγερσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1804, καθώς και την υιοθέτηση του πρώτου σύγχρονου σερβικού Συντάγματος το 1835, αποτελώντας σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν o πρωθυπουργός της Σερβίας Ντούρο Μακούτ, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας Ζόραν Γκάγιτς, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, o αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας της Σερβικής Κυβέρνησης Πέταρ Γιάνιτς, το μέλος της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης Λιούμπισα Βράνες καθώς και ο πρέσβης της Σερβίας Νίκολα Νεντέλικοβιτς.

Παρέστησαν επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, ο πρέσβης του Ισραήλ Νόαμ Κατζ, η πρέσβης του Καναδά Σόνια Θίσσεν, εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών στην Αθήνα, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και ξένοι ανταποκριτές.