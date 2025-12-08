Ν. Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας συμμετείχε, σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας συμμετείχε στη συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου.

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά συμμετείχα στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.του #ΕΒΕΑ, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του @IoannisBratakos.



Συζητήσαμε για τη μετατροπή της Άμυνας, με την «Ατζέντα 2030», από δημοσιονομικό βάρος σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος και οικονομικής… pic.twitter.com/U9v3N2Gr84 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 8, 2025

«Συζητήσαμε για τη μετατροπή της Άμυνας, με την «Ατζέντα 2030», από δημοσιονομικό βάρος σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Μια μεταρρύθμιση», πρόσθεσε, «που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της πατρίδας μας».