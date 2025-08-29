Ν. Δένδιας: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Φιντάν - Παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες

«Απαράδεκτες» και «απρεπείς» χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Τούρκου διπλωμάτη, αναφέροντας ότι: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν».

«Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός», σημείωσε ο κ. Δένδιας από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι προκλητικός εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν σε αναφορές για την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας κατά τη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER.

Ειδικότερα, ο Φιντάν ανέφερε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία λειτουργούν ως «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, «καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα», ενώ την ίδια στιγμή τους κατηγόρησε ότι «ασκούν φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα», σημείωσε ο Τούρκος διπλωμάτης.

Στη συνέχεια, ο Φιντάν σημείωσε ότι «τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό».

Κατέληξε τις αναφορές του για την Ελλάδα, λέγοντας ότι «για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Αναλυτικά το απόσπασμα της συνέντευξης του Φιντάν για την Ελλάδα:



Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ μου, όταν λέμε Λιβύη, μας έρχεται στο μυαλό η Ανατολική Μεσόγειος. Στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχει αρκετή πρόοδος, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν κι οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού που στοχοποιούν την Τουρκία. Πώς αξιολογείτε αυτή την αντίφαση;

Φιντάν: Τώρα πρέπει να υπογραμμίσουμε ξανά και ξανά το εξής: Δυστυχώς στηνν εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είναι τα νούμερο ένα καθοριστικά θέματα. Και είναι σαν πολιτική ασπιρίνη.

Εάν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα στην πολιτική, φέρε στην ημερήσια διάταξη την Τουρκία, φέρε στην ημερήσια διάταξη τη Μεσόγειο, φέρε στην ημερήσια διάταξη το Αιγαίο, και αμέσως...(κάνει κίνηση με τα χέρια ότι ξεφεύγεις).

Ούτως ή άλλως εκεί έχει δημιουργηθεί μια θεωρία εξαρτημένης αντανάκλασης.

Δυστυχώς, υπάρχει μια πολιτική «εξαρτημένη αντανάκλαση», όπως γνωρίζετε, του Pavlov που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1914. (κάνει αναφορά στο conditioned reflexes του Nobelist Pavlov).

Αυτή η πολιτική εξαρτημένη αντανάκλαση που ενεργοποιείται όταν αναφέρεται η Τουρκία είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί εντός της ίδιας της ελληνικής πολιτικής. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσει.

Εδώ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, με τη μακροχρόνια, τακτική και ισχυρή ηγεσία του, προσπάθησε να αξιοποιήσει το πολιτικό κεφάλαιο που απέκτησε από τον λαό του, δηλαδή να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με ορισμένα θέματα. Και ένα από αυτά είναι η μόνιμη επίλυση των προβλημάτων με την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού.

Και πραγματικά πήγε πάνω σε αυτά τα θέματα αναλαμβάνοντας τον πολιτικό ρίσκο που δεν μπορούσε να αναλάβει κανένας ηγέτης.

Αλλά εμείς ελπίζουμε ότι μια μέρα θα φτάσει κι η ελληνική πολιτική στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση που έχει φτάσει η τουρκική πολιτική, δηλαδή να μπορεί να συζητάει πιο άνετα τα θέματα

Δεν έχουμε καμία επιφύλαξη να μπούμε σε μια πολεμική (αντιπαράθεση) μαζί τους.

Δεν έχουμε καμία επιφύλαξη να δώσουμε υποσχέσεις, για οποιοδήποτε θέμα, όμως τώρα σε ορισμένα θέματα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς γνωρίζουμε το ποιος έκανε τι, γιατί το έκανε, με ποιους παράγοντες κινήθηκε καθώς και το πως είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να περικυκλώσουν την Τουρκία στην περιοχή.

Εμείς τα είδαμε όλα αυτά, έχουμε λάβει τα μέτρα μας και συνεχίζουμε να τα λαμβάνουμε.

Αλλά η δική μου συμβουλή στους ίδιους είναι να βγουν πλέον από αυτή την εχθρότητα (αντιπαλότητα) κατά της Τουρκίας και των Τούρκων.

Δηλαδή, αυτός ο φόβος δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, τους οδηγεί σε συνεχή πανικό, δηλαδή κάθε φορά που ο Δένδιας έχει ένα πρόβλημα (ένα μπελά), κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας.

Δείχνει στους ανθρώπους συνεχώς έναν Τούρκο εχθρό, μια τουρκική απειλή.

Γιατί το δείχνει; «Ψηφίστε εμένα». «Ψηφίστε εμένα για να σας (σώσω) εγώ από αυτό που σας δείχνω...»



Αυτή είναι μια φτηνή πολιτική. Κοιτάξτε, κάνοντας μια τέτοια φτηνή εσωτερική πολιτική δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που θα έχουν τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για το κράτος, το δικό τους κράτος.

Δηλαδή, απέναντι σε αυτό το μικρό πολιτικό όφελος, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές στρατηγικές συνέπειες, τις οποίες θα βάλει να τις πληρώσει ο ίδιος του ο λαός και το κράτος του.

Όπως είπαμε, το κράτος μας και η πολιτική κουλτούρα μας είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτές τις διαφορές. Αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτό που πρέπει και κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο, και κανείς.. (να μην έχει αμφιβολία για αυτό.)