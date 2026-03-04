Ν. Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών (Β3 εκλογική περιφέρεια) της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή.

«Η Δικαιοσύνη», εξήγησε, «απέδειξε ότι κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση. H δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος».

«Προσωπικά», συνέχισε, «η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας».

«Επεδίωκε να την επιβάλει στην πράξη μέσω της βίας. Η πρωτοβουλία αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Απαιτήθηκε όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και υπέρβαση των επιφυλάξεων που προκαλούσε σε ορισμένους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα», ανέλυσε.

«Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη ως απαραίτητο πυλώνα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος», ξεκαθάρισε.

Και κατέληξε: «Σηματοδοτεί παρακαταθήκη για την ελληνική δικαιϊκή τάξη και τις επόμενες γενιές».