Ν. Δένδιας: H Eλλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F-16 (vid)

Στην αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο προχωρά η Ελλάδα, μετά τον «κόκκινο συναγερμό» που έχει σημάνει στο νησί μετά την επίθεση με drones από το Ιράν. Η μία φρεγάτα θα είναι ο «Κίμων», ενώ θα υπάρξει και αποστολή δεύτερης ελληνικής φρεγάτας. Παράλληλα, θα σταλει και ζεύγος μαχητικών F-16, ενώ στο νησί θα μεταβεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε τα εξής: «Προ ολίγου ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες, εγώ είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κο Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα Κίμων μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος, καθώς επίσης αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές, τις οποίες αντιμετωπίζει. Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο μαζί με τον Α/ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό κο Χούπη στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον πρόεδρο κο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον κο Πάλμα».