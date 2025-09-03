Ν. Δένδιας: Ενημέρωσε την Επιτροπή της Βουλής για τις επόμενες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με τη δεύτερη φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ενημέρωσε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής παρευρέθηκαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο υπαρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της Νέας Δομής, ενώ απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις για τομείς της αρμοδιότητάς τους ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Κατόπιν των σχετικών ερωτήσεων στον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και των απαντήσεων που δόθηκαν, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τη δεύτερη φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και το «παρών» από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που τοποθετήθηκε αρνητικά).

Αναλυτικότερα, η δεύτερη φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει :

- Την περαιτέρω συγχώνευση Στρατοπέδων και Μονάδων ανά την Επικράτεια

- Την κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου διοίκησης

- Την αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ

- Την αναδιάρθρωση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Διοικήσεων βάσει του θεάτρου επιχειρήσεων (σε Ηπείρου - Μακεδονίας, Θράκης, Αιγαίου - Ανατολικής Μεσογείου)

- Τη Μεταστάθμευση και αναβάθμιση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού

- Τη Δημιουργία Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Μέσων στο Πολεμικό Ναυτικό, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Drones στην Πολεμική Αεροπορία

- Τη συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Διαχείρισης προγραμμάτων Ναυτικών Μονάδων