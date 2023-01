Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εμποδίζει τη μεταφορά πολεμικών αεροσκαφών στην Τουρκία, εκτός εάν η Άγκυρα βελτιώσει το ιστορικό της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σταματήσει να απειλεί τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Σε δήλωσή του στο Politico, ο κ. Μενέντεζ τόνισε: «Αντιτίθεμαι σθεναρά στην προτεινόμενη από την κυβέρνηση Μπάιντεν πώληση νέων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία».

Μάλιστα, ο ίδιος κατακεραυνώνει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επειδή συνεχίζει να «υπονομεύει το Διεθνές Δίκαιο, να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς κανόνες και να επιδεικνύει ανησυχητική και αποσταθεροποιητική συμπεριφορά στην Τουρκία και εναντίον γειτονικών συμμάχων του ΝΑΤΟ».

«Μέχρι ο Ερντογάν να σταματήσει τις απειλές του, να βελτιώσει το ιστορικό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της χώρας του - μεταξύ άλλων με την απελευθέρωση δημοσιογράφων και της πολιτικής αντιπολίτευσης - και να αρχίσει να ενεργεί όπως θα έπρεπε να ενεργεί ένας έμπιστος σύμμαχος, δεν θα εγκρίνω αυτή την πώληση», συνέχισε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, σημειώνοντας ότι υποστηρίζει την πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

Αντιδράσεις από το ελληνοαμερικανικό λόμπι

Την ίδια στιγμή, φανερά ενοχλημένο εμφανίζεται το ελληνοαμερικανικό λόμπι, στον απόηχο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal, ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Χαρακτηριστική υπήρξε η αντίδραση του εκτελεστικού Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδη, ο οποίος ανήρτησε ένα καυστικό σχόλιο στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Υποθέτω ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Μπλίνκεν μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με το να είναι η εκδοχή της Πάτι Χέρστ στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχει σημασία - η εκστρατεία #NoJetsForTurkey θα πάει σε εντελώς νέο επίπεδο», έγραψε ο κ. Ζεμενίδης στο twitter, παραπέμποντας σε πρόσφατο κείμενό του στο ekathimerini με τίτλο: «Washington's Stockholm syndrome» (ελλ. Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης της Ουάσινγκτον).

Guess that @POTUS/Blinken may be satisfied with being foreign policy’s version of Patty Hearst



No matter - #NoJetsForTurkey campaign will go to entirely new level.https://t.co/jhb5n2iDm8