Ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύη, μηχανικός Μπελγκάσεμ Χαλίφα Χαφτάρ, υπέγραψε 21 μνημόνια συνεργασίας με κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στις προσπάθειες ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της χώρας.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στο πλαίσιο του Λιβυο-Ελληνικού Φόρουμ Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και από τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με το Libya News, στο φόρουμ παρέστησαν ο Μπελγκάσεμ Χαφτάρ και ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική προσέγγιση μεταξύ Λιβύης και Ελλάδα.

Τα μνημόνια συνεργασίας αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίων κοινής δράσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιολόγησης μελλοντικών έργων σε μια σειρά κρίσιμων τομέων που συνδέονται με τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συμφωνίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίξουν τις προτεραιότητες ανασυγκρότησης της Λιβύης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στις ελληνικές εταιρείες να διερευνήσουν οργανωμένες επενδυτικές ευκαιρίες στη λιβυκή αγορά.

Στο φόρουμ πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση υψηλού επιπέδου για τις προοπτικές διμερούς συνεργασίας και τους μηχανισμούς ενίσχυσης των οικονομικών συμπράξεων. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Μπελγκάσεμ Χαφτάρ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Έλληνας πρόξενος στη Βεγγάζη, Αθανάσιος Αναστόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι του Enterprise Greece, του επίσημου φορέα προώθησης επενδύσεων και εξαγωγών της Ελλάδας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό βιώσιμων επενδυτικών ευκαιριών, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές και στη σημασία των ισορροπημένων συνεργασιών και της θεσμικής σταθερότητας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Οι ομιλητές τόνισαν ότι η ανασυγκρότηση των υποδομών και της οικονομίας της Λιβύης απαιτεί συντονισμένη διεθνή συνεργασία, τεχνική εξειδίκευση και διαρκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Λίβυοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης παραμένει προσηλωμένο στην προσέλκυση αξιόπιστων διεθνών εταίρων, ικανών να υλοποιούν έργα σύμφωνα με εγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα και χρονοδιαγράμματα. Σημείωσαν επίσης ότι η συνεργασία με ελληνικές εταιρείες θα μπορούσε να συμβάλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων της Λιβύης.