Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ με τις ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου επίθεση κατά του Ιράν, με τον υπουργό Άμυνας, του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ να κάνει λόγο για«προληπτική επίθεση κατά του Ιράν».

Λίγο μετά τις 10, σειρήνες ήχησαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς οι Ισραηλινοί στην περιοχή καλούνται να μεταβούν σε ασφαλή δωμάτια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας εργάζονται για την αναχαίτιση των πυραύλων.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της απειλής», αναφέρει ο στρατός.