Στα Χανιά ο Μπλίνκεν - Τα θέματα που θα συζητήσει με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Στην οικία του στο Ακρωτήρι Χανίων υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος πραγματοποιεί μια ακόμα περιοδεία στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για τις 17:30 αλλά καθυστέρησε γιατί ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ άργησε να αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη.

Στη συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν συμμετέχουν και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα συζητήσουν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Η επίσκεψη αυτή, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, σηματοδοτεί «τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, συνολικά αλλά και στην περιοχή ευρύτερα. Η ατζέντα έχει μέσα και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, συνολικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των πολέμων που έχουμε κοντά μας και βέβαια και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ θεωρώ ότι είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο υψηλότατο επίπεδο».

Με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο νέας περιοδείας του στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Κατά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ και ότι η τελική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εναπόκειται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Χακάν Φιντάν επισήμανε επίσης ότι η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή και τόνισε ότι πρέπει να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός για να παρασχεθεί απρόσκοπτα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζήτησε την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών.

#BREAKING Türkiye expects purchase process of US F-16 jets to be concluded, final decision on Sweden's NATO bid is on Turkish parliament, Foreign Minister Fidan tells US’ Blinken pic.twitter.com/7UDC80FeIR

Ο Τούρκος υπουργός φέρεται να τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των τροφίμων που παράγονται στη Ρωσία και την Ουκρανία στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας και άλλα περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ.

Στη συνάντηση του Μπλίνκεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρόντες ήταν επίσης ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζέρι Φλέικ.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with US Secretary of State Antony Blinken at Vahdettin Mansion in Istanbul.



At the meeting, Ministers discussed the war and humanitarian crisis in Gaza, Sweden's NATO accession process, bilateral & regional issues. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/UvHbV5YoDs