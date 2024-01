Μπλίνκεν: Τι συζήτησε με Ερντογάν - Στις 17:30 η συνάντηση με Κυρ. Μητσοτάκη στα Χανιά

Με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο νέας περιοδείας του στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Αρχικά ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Φιντάν και στη συνέχεια με τον Ερντογάν. Στο επίκεντρο και των δύο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μέγαρο Βαχντετίν, βρέθηκε το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τα μαχητικά F-16 που ζητάει η Τουρκία από τις ΗΠΑ και ο πόλεμος στη Γάζα, όπως ως γνωστόν Άγκυρα και Ουάσινγκτον έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Επί τάπητος τέθηκαν επίσης, περιφερειακά θέματα και οι σχέσεις των δύο χώρων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες της συνάντησης με Ερντογάν.

US Secretary of State Blinken meets with Turkish President Erdogan and Foreign Minister Fidan in Istanbul amid the Middle East crisis

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στο Χ οι δύο υπουργοί Εξωτερικών στη συνάντηση που είχαν συζύτησαν για τον πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, την πρόοδο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ καθώς και διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with US Secretary of State Antony Blinken at Vahdettin Mansion in Istanbul.



At the meeting, Ministers discussed the war and humanitarian crisis in Gaza, Sweden's NATO accession process, bilateral & regional issues. 🇹🇷🇺🇸