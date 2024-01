Μπλίνκεν: Τα είπε με Φιντάν, βλέπει και Ερντογάν - Το απόγευμα το τετ α τετ με Μητσοτάκη

Με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος πραγματοποιεί μια ακόμα περιοδεία στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, στο επίκεντρο της συζήτησης Μπλίνκεν - Φιντάν που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τέθηκαν οι εξελίξεις στη Γάζα, το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και το θέμα των F-16, χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες λεπτομέρειες για τη συνάντηση.

