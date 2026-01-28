Κυπριακό: Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν παρουσία και της απεσταλμένης Γκουτέρες

O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντάνται σήμερα εκ νέου με τον εκπρόσωπο του ψευδοκράτους των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν παρουσία και της Προσωπικής Απεσταλμένης του γ.γ. του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Η συνάντηση πραγματοποιείται στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας στη Νεκρή Ζώνη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσέρχεται με συγκεκριμένη πρόταση πέντε σημείων, που αγγίζει την ουσία του Κυπριακού χωρίς να παραμερίζει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Εξερχόμενος του Προεδρικού, τόνισε ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει επανέναρξη συνομιλιών και συμφωνία σε ουσιαστικά ΜΟΕ.

Αναφέρθηκε ακόμα και στα τέσσερα σημεία της μεθοδολογίας του εκπροσώπου του ψευδοκράτους των Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι έχουν απαντηθεί από την πρώτη στιγμή. Υπογράμμισε πως αποδέχεται τις συγκλίσεις και ότι, εφόσον γίνουν αποδεκτές και από την άλλη πλευρά, το 70–80% του Κυπριακού μπορεί να θεωρηθεί λυμένο, απαντώντας και στο ζήτημα των χρονοδιαγραμμάτων.

Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν αποδέχεται προκαθορισμένες συνέπειες, ενώ υπενθύμισε πως το θέμα της πολιτικής ισότητας έχει κλείσει με τη γραπτή δήλωση μετά την προηγούμενη τριμερή.

«Πάω με πολύ θετική διάθεση», ανέφερε καταληκτικά πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση.