Κυπριακή ΑΟΖ: Η Exxon Mobil ξεκινά γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στο Οικόπεδο 5

Ξεκινά σήμερα γεώτρηση στο Οικόπεδο 5 της Κυπριακή ΑΟΖ από το γεωτρύπανο "VALARIS 9" που βρίσκεται ήδη στο σημείο. Η γεώτρηση θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο και γίνεται από την κοινοπραξία Εxxon Mobil.

Σημειώνεται πως τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο Οικόπεδο ανήκουν στον κολοσσό EXXON MOBIL που, σε κοινοπραξία με την Qatar Energy αποφασίζει σε μια περίοδο που οι γεωτρήσεις γίνονται με φειδώ - λόγω και του μεγάλου κόστους - να ξεκινήσει τις εργασίες, αποδεικνύει ότι υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εντός της οριοθετημένης ΑΟΖ με την Αίγυπτο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, που στοχεύουν το πάγωμα κάθε ερευνητικής δραστηριότητας και γεωτρήσεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Η Τουρκία ευθέως διεκδικεί τμήμα ακόμη και της οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΖ, ενώ για λογαριασμό δήθεν των Τουρκοκυπρίων απαιτεί ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε ερευνα να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ψευδοκράτους, ακόμη και για περιοχές νοτίως του νησιού.

Η πραγματοποίηση της γεώτρησης από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό EXXON MOBIL είναι προφανές ότι λειτουργεί αποτρεπτικά για περαιτέρω κινήσεις της Τουρκίας, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει τουρκική αντίδραση με αποστολή τουρκικών ερευνητικών σε άλλη περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.

Η έναρξη της γεώτρησης συμπίπτει με την εντυπωσιακή αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε στρατιωτικό επίπεδο με τις ΗΠΑ, κάτι που επίσης έχει εξοργίσει την Άγκυρα, και λίγες εβδομάδες μάλιστα πριν από την προγραμματισμένη από τον ΓΓ του ΟΗΕ σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Στις δυο NAVTEX που εκδόθηκαν επιβάλλεται ζώνη απαγόρευσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γύρω από το γεωτρύπανο και υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα συνιστά «ποινικό αδίκημα βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας του 1982».

Όπως δήλωσε στο Reuters ο αντιπρόεδρος του αμερικανικού ομίλου, Τζον Άρντιλ, μέσα στο 2025 θα πραγματοποιηθούν δύο γεωτρήσεις: Μια στο στόχο «Πήγασος» που ανήκει στο Οικόπεδο 10 και μια ακόμη στο στόχο «Ηλέκτρα» εντός του Οικόπεδου 5.

Η Exxon θεωρεί το Ηλέκτρα πολύ υποσχόμενο, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια συνέλλεξε αναλυτικά τρισδιάστατα δεδομένα που εντόπισαν αρκετούς μεγάλους στόχους στο υπέδαφος της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Άρντιλ, αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι πως το Ηλέκτρα ενδεχομένως μπορεί να αναπτυχθεί αυτόνομα, ενώ το Πήγασος σε συνδυασμό με τον «Γλαύκο».

Οι κυπριακές NAVTEX:

ZCZC MA 29

19 0100 UTC JAN 2025

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG 020/25



DRILLING OPERATION IN PSN 33-38.672 N 031-03.205E

BY DRILLING SHIP VALARIS DS-9 FROM 19 JAN 2025 UNTIL 19 JUNE 2025

A SAFETY ZONE OF 500 METERS FROM ANY POINT OF THE OUTER END

OF VALARIS DS-9 IS ESTABLISHED

ENTERING THE ABOVE AREA IS PROHIBITED FOR ANY REASON.

VIOLATION OF SAFETY ZONE WILL BE CONSIDER

AS CRIMINAL OFFENCE AGAINST THE REPUBLIC OF CYPRUS LAWS

AND THE INTERNATIONAL LAW AT SEA OF 1982.

CANCEL THIS MESSAGE ON 20 JUNE 2025 0100 UTC.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN

-----------------------------------------------------

ZCZC MA 27

19 0100 UTC JAN 2025

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG 019/25

DRILLING OPERATION IS CONDUCTED IN A CYCLICAL AREA RADIUS 5NM AND

CENTER POINT 33-38.672 N 031-03.205E

BY DRILLING SHIP VALARIS DS-9

FROM 19 JAN 2025 UNTIL 19 JUNE 2025

FOR SAFETY REASONS, ALL SHIPS ARE STRONGLY ADVISED

TO AVOID ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 20 JUNE 2025 0100 UTC.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

Απειλές από την Τουρκία για τις γεωτρήσεις της Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ

Απειλές εναντίον της Κύπρου και επαναφορά της πρότασης του Τ. Ερντογάν για Περιφερειακή Διάσκεψη για την οριοθέτηση Θαλασσίων ζωνών με τη συμμετοχή και του ψευδοκράτους, περιλαμβάνει η επιστολή του κατοχικού καθεστώτος που η Τουρκική Μόνιμη Αντιπροσωπεία κατέθεσε στον ΟΗΕ, με αφορμή το νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Οι Κυπριακές Αρχές εξέδωσαν NAVTEX την 24η Δεκεμβρίου για την έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών και γεωτρήσεων μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, οι οποίες θα εκτελεστούν από την Κοινοπραξία EXXON MOBIL και Qatar Energy στο Οικόπεδο 5 της Κυπριακής ΑΟΖ, σε μια κίνηση η οποία μετά από πολύμηνη διακοπή συνιστά επανέναρξη του προγράμματος ερευνών στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Η επιστολή του ψευδοκράτους την οποία κατέθεσε στο ΣΑ του ΟΗΕ ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας Αχμέντ Γιλντίζ αφού επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί όλη την Κύπρο, δηλώνει τα «αναφαίρετα» δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στους φυσικούς πόρους «εντός και γύρω από το νησί». Ο ισχυρισμός αυτός μάλιστα διατυπώνεται όταν το ίδιο το ψευδοκράτος και η Τουρκία δηλώνουν ότι η «ΤΔΒΚ» είναι ανεξάρτητο κράτος με τις δικές της θαλάσσιες ζώνες και παρ' όλα αυτά εμφανίζεται να διεκδικεί «δικαιώματα» ακόμη και νοτίως της Κύπρου στις οριοθετημένες ΑΟΖ με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Στην επιστολή το ψευδοκράτος με τη στήριξη της Τουρκίας απειλεί ότι θα «λάβει ισοδύναμα και αμοιβαία μέτρα για την προστασία των εγγενών και αναφαίρετων δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού στους υδρογονάνθρακες εντός και γύρω από το νησί» και προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε περιφερειακή συνεργασία ή φόρουμ για το θέμα αυτό που αποκλείει την τουρκοκυπριακή πλευρά και την Τουρκία είναι μη ρεαλιστική, καθώς και αντιπαραγωγική και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλο σκοπό παρά μόνο να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο».

Η Τουρκική επιστολή επιχειρεί να επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει ο Τ. Ερντογάν για περιφερειακή Διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για τη «δίκαιη» οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην οποία φυσικά απαιτεί να συμμετάσχει και η «ΤΔΒΚ» ως ισότιμος συνομιλητής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του διεθνούς στάτους του ψευδοκράτους. Βεβαίως, οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται όταν η Τουρκία έχει επιχειρήσει να επιβάλει τετελεσμένα σε πλήρη αντίθεση με το Δίκαιο της Θάλασσας συνάπτοντας το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο και τώρα εξετάζει τη σύναψη αντίστοιχου Μνημονίου με το προσωρινό στρατιωτικό καθεστώς της Δαμασκού.

Από την Άγκυρα, η οποία αντιτίθεται σθεναρά στα σχέδια ερευνών και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην Κυπριακή ΑΟΖ, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη αντίδραση και δεν είναι γνωστό εάν θα περιοριστεί σε διπλωματικές κινήσεις και ανακοινώσεις ή εάν θα επανέλθει στην πολιτική προκλήσεων όπως είχε πράξει στο παρελθόν με αποστολή ερευνητικών και πλωτών γεωτρυπάνων για παράνομες έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ.