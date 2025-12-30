Κυβερνητικές πηγές για αναφορές Τραμπ σε μια πιθανή πώληση F-35 σε Τουρκία

Τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να απαγορεύει την πώληση των μαχητικών όσο η Άγκυρα διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «αντίστοιχη αναφορά είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35».

Εν συνεχεία οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι «υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία: H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400».

«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου», τόνισαν και πρόσθεσαν πως «την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028».