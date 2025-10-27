Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θέλω να γράψουμε νέα κεφάλαια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία

Το όραμά της για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη διαμόρφωση ενός νέου κεφαλαίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες παρουσίασε, στην πρώτη συνέντευξή της στη Vogue Greece της εφημερίδας Καθημερινή, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.



Όπως δήλωσε, στόχος της είναι να αφήσει «μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία», τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όπως ανέφερε, οι προτεραιότητές της επικεντρώνονται ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσω στην εμβάθυνση των διμερών επενδύσεων και στη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η άμυνα, η τεχνολογία, ο τουρισμός και η αγροτική ανάπτυξη. Επισημαίνει, αυτοί οι τομείς δεν συμβάλλουν μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην ενίσχυση της ειρήνης και της διατλαντικής συμμαχίας. Παράλληλα, η Γκίλφοϊλ εκφράζει την επιθυμία να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας που θα συνδέει την ελληνική καινοτομία με τις αμερικανικές επενδύσεις, από την Αθήνα μέχρι τη Σίλικον Βάλεϊ.

Η ίδια δηλώνει ότι θέλει κάθε Έλληνας και Ελληνίδα να γνωρίζει πως «η Αμερική είναι σύμμαχός τους», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο πιο αξιόπιστος και ενεργός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Ανυπομονεί, όπως αναφέρει, να συνεργαστεί στενά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών.

Αναφερόμενη στην επιλογή της για τη θέση, αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν της πρότεινε να αναλάβει τη θέση της πρέσβη στην Ελλάδα, της είπε: «αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση» και πως «αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου». Όπως σημείωσε, αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση, δηλώνοντας πως αντιμετωπίζει τον ρόλο της «με απόλυτη σοβαρότητα».

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, επικαλέστηκε την ιστορία του πατέρα της, Ιρλανδού μετανάστη στις ΗΠΑ, και τόνισε ότι σέβεται όσους ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία πολιτογράφησης, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι δίκαιο κάποιοι να προσπαθούν να την παρακάμψουν». Παράλληλα, αναγνώρισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο μεταναστευτικό και δήλωσε βέβαιη ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση του ζητήματος.

«[Η μετανάστευση στην Ελλάδα] είναι δουλειά του Πρωθυπουργού», τόνισε και συμπλήρωσε: «νομίζω ότι έχει επίγνωση του ότι αποτελεί ζήτημα που η Ελλάδα έχει ήδη, και θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει».