Κατς (Πρέσβης Ισραήλ): Επιτέλους οι όμηροι βρίσκονται σπίτι τους - Είθε να είναι αρχή μιας καλύτερης χρονιάς

Την ευγνωμοσύνή του για την επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς εξέφρασε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, σημειώνοντας «είθε αυτή η στιγμή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλύτερης και πιο ελπιδοφόρας χρονιάς».

Ο κ. Κατς στην ανάρτησή του έκανε ειδική αναφορά στον Evyatar David, η οικογένεια του οποίου, η μητέρα και ο αδελφός του είχαν φιλοξενηθεί στην Αθήνα, ο οποίος επέστρεψε σήμερα και αυτός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κατς:

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια από τότε που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα οικογένειες των ομήρων — ανάμεσά τους τη μητέρα και τον αδελφό του Evyatar David — οι οποίοι ήρθαν για να υψώσουν τη φωνή τους για την απελευθέρωσή του, οι όμηροι βρίσκονται επιτέλους στο σπίτι τους, έπειτα από 738 ημέρες.

Στον τελευταίο γύρο απελευθέρωσης ομήρων, ο Evyatar, που κρατήθηκε αιχμάλωτος από τη Hamas υπό φρικτές συνθήκες, είναι επιτέλους ελεύθερος.

Οι εικόνες του από τα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα — εξουθενωμένος και αναγκασμένος να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο — συγκλόνισαν όλους μας.

Σήμερα, είμαστε βαθιά ευγνώμονες που τον βλέπουμε ξανά πίσω, ζωντανό και ασφαλή, μαζί με τους υπόλοιπους ομήρους.

Αναμένουμε ακόμη με αγωνία την επιστροφή και των σορών των ομήρων.

Είθε αυτή η στιγμή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλύτερης και πιο ελπιδοφόρας χρονιάς.