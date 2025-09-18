Κ. Γκιλφόιλ: Σήμερα η επικύρωση του διορισμού της στην Αθήνα από τη Γερουσία

Ανοίγει σήμερα ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που είναι προσωπική επιλογή του προέδρου Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η Γερουσία των ΗΠΑ προχωρά στην επικύρωση δεκάδων διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, έπειτα από τροποποίηση των κανονισμών που επιτρέπει την έγκριση υποψηφίων σε ομάδες αντί για ξεχωριστή ψηφοφορία για τον καθένα.

Την Τετάρτη (17/09) οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το βασικό εμπόδιο στη διαδικασία και πλέον η τελική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για σήμερα και έτσι στους 48 διορισμούς που αναμένεται να εγκριθούν περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γερουσίας των ΗΠΑ, μαζί με την Γκιλφόιλ, το «πακέτο» περιλαμβάνει και άλλους πρεσβευτές, όπως την Καλίστα Γκίνγκριτς για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, καθώς και σειρά ανώτερων στελεχών σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στους κανόνες ήταν αναγκαία, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για σκόπιμες καθυστερήσεις. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ ότι «ναρκοθετεί» τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.