Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα - Παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών (pics)

Δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, παραχώρησε απόψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - η οποία έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα.

Στις πρώτες φωτογραφίες της, η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε χαμογελαστή μπροστά στα φλας των φωτογράφων, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Στις 19.00 έφτασε στο ξενοδοχείο της λεωφόρου Συγγρού, συνοδευόμενη από τον γιο της.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη, αν και ανεπίσημη εμφάνιση της νέας πρέσβη στην Αθήνα, καθώς η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα δώσουν το «παρών» ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.