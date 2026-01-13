Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η Ελλάδα καταδικάζει τη ρωσική κλιμάκωση της επίθεσης στην Ουκρανία

Σοβαρή επιδείνωση του πολέμου στην Ουκρανία, με αυξημένες επιθέσεις κατά αμάχων, ενεργειακών υποδομών και λιμένων εν μέσω χειμώνα, κατέγραψαν ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι το 2025 αποτέλεσε την "πιο φονική χρονιά" για τους αμάχους από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Η Aναπ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι Ντι Κάρλο δήλωσε ότι η έναρξη του νέου έτους «δεν έφερε καμία ειρήνη ή έστω ανάπαυλα στην Ουκρανία, αλλά νέες συγκρούσεις και καταστροφή». Όπως ανέφερε, «μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων και κρίσιμων πολιτικών υποδομών» έχουν προκαλέσει «φρικτά επίπεδα καταστροφής και ανθρώπινου πόνου».

«Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ κάτω από το μηδέν», η Ρωσία «ενέτεινε τις συστηματικές επιθέσεις της κατά της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας», στερώντας από «εκατομμύρια Ουκρανούς ηλεκτρισμό, θέρμανση και νερό για παρατεταμένες περιόδους». Οι επιπτώσεις, τόνισε, πλήττουν περισσότερο «τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα».

Αναφερόμενη στις επιθέσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου, η κ. Ντι Κάρλο είπε ότι η Ρωσία «εκτόξευσε 242 drones και 36 πυραύλους», σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο Κίεβο και τραυματίζοντας άλλους 25. Μεταξύ των θυμάτων ήταν «ένας διασώστης που έσπευδε να παράσχει επείγουσα ιατρική βοήθεια».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, όπως είπε, η χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς «Oreshnik» κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ο οποίος «μπορεί να φέρει πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τουλάχιστον 14.999 άμαχοι - μεταξύ τους 763 παιδιά - έχουν σκοτωθεί από τον Φεβρουάριο του 2022, με 40.601 τραυματίες, ενώ «οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα υψηλότεροι». Όπως υπογράμμισε, «το 2025 ήταν η φονικότερη χρονιά για αμάχους από το 2022».

Από ανθρωπιστικής πλευράς, ο Ραμές Ραγιάσινγχαμ εκπροσωπώντας τον OCHA σημείωσε ότι «η κατάσταση των αμάχων έχει γίνει πιο απελπιστική», καθώς οι επιθέσεις οδηγούν «τα ενεργειακά συστήματα, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα μέσα χειμερινής επιβίωσης στο όριο». Περιέγραψε πόλεις χωρίς θέρμανση και νερό, ενώ στο Κριβί Ριχ «οικογένειες λιώνουν χιόνι για πλύσιμο και μαγείρεμα».

Υπενθύμισε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι «απολύτως σαφές»: «Οι άμαχοι και τα πολιτικά αντικείμενα, όπου κι αν βρίσκονται, πρέπει να προστατεύονται».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά συντάχθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ καταδικάζοντας απερίφραστα την πρόσφατη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων καθώς και πολιτικών και ενεργειακών υποδομών, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και κάλεσε τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα αυτές τις απαράδεκτες, αδικαιολόγητες και παράνομες ενέργειες.

Η κ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι το πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς στις 09/01/26 κατά της περιφέρειας Λβιβ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, με χρήση του λεγόμενου πυραύλου «Oreshnik», συνιστά την πλέον πρόσφατη σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου.

Χαιρέτισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο προσχέδιο ειρήνης στη Γενεύη και στη Φλόριντα, καθώς και την πρόσφατη Διακήρυξη των Παρισίων, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός ως αναγκαίο πρώτο βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Επίσης στήριξε τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και τόνισε ότι καμία ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς την άμεση συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης και χωρίς την πλήρη συναίνεση της Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέσβης Σταύρος Λαμπρινίδης υπενθύμισε ότι η Ουκρανία είχε συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός σχεδόν πριν από έναν χρόνο.

Τόνισε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ασκήσει πίεση στη Μόσχα ώστε να εισέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, καταδικάζοντας παράλληλα τη στρατιωτική στήριξη που παρέχεται στη Ρωσική Ομοσπονδία από το Ιράν, τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα.

«Κάθε φορά που η διεθνής κοινότητα πιστεύει ότι η Ρωσία έχει φτάσει στα όρια του ψεύδους και της βαρβαρότητας, η Μόσχα καταφέρνει για άλλη μία φορά να ξεπεράσει τον εαυτό της, βρίσκοντας τρόπο να βυθιστεί ακόμη χαμηλότερα, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει πάτος στην εγκληματική της πρόθεση», δήλωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουκρανίας πρέσβης Αντρί Μέλνικ.

Πρόσθεσε ότι ο κόσμος γίνεται μάρτυρας αναβιώσεων «κακών αυτοκρατοριών» που επιδίωκαν να κάμψουν την αντίσταση των αμάχων, μετατρέποντας το κρύο, την πείνα και το σκοτάδι σε όπλα, υπενθυμίζοντας ότι πριν από 80 χρόνια ο πόλεμος που μαίνονταν στο ουκρανικό έδαφος στοίχισε τη ζωή σε έως και 10 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί δήθεν επίθεσης στην προεδρική κατοικία της Ρωσίας, η οποία ουδέποτε έλαβε χώρα, είναι «απλώς παράλογοι» και «ένα απόλυτο ψέμα», που θυμίζει το προβοκατόρικο επεισόδιο του Γκλάιβιτς το 1939.

«Χάρη στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε σήμερα πιο κοντά σε μια συμφωνία από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ πρέσβης Τάμι Μπρους.

Χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικού πυραύλου με πυρηνική δυνατότητα, ως «μια ακόμη επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση αυτού του πολέμου».

Η κ. Μπρους καταδίκασε τις επιθέσεις της Μόσχας κατά αμάχων, μη στρατιωτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών τονίζοντας ότι είναι «χλευασμός της υπόθεσης της ειρήνης».