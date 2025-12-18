Ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη φρεγάτα Belharra

Η φρεγάτα «Κίμων» του πολεμικού ναυτικού ύψωσε την ελληνική σημαία και πλέον αναμένεται να ταξιδέψει από το λιμάνι της Λοριάν στην Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, ενώ υπογράμμισε ότι «με τις τέσσερις Belharra ο ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του».

Στην τελετήέδωσε το παρών ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Λίγο μετά τον αγιασμό, ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φρεγάτα Κίμων θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.

Δένδιας: Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να αποτρέπει και όχι για να απειλεί

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ζούμε μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης αναμέσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρνει και την υπογραφή μου. Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή». Στη συνέχεια ευχαρίστηκε τη γαλλική κυβέρνηση, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας και τη Naval Group, ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

«Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, ο συμβολισμός εισόδου των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ανέφερε ακόμη ότι προσκάλεσε τη Γαλλίδα ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα κατά την υποδοχή της φρεγάτας στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, υπογράμμισε ότι «αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν αλλά και μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας».

Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα. Η φρεγάτα “Κίμων” φέρει ένα βαρύ ιστορικό όνομα. Το όνομα αυτού του πλοίου δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν, αλλά επιστρέφει για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας. Ενισχύεται η δυνατότητα να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαίωματα και να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι «η ένταξη του Κίμωνα και των υπόλοιπων φρεγατών δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να προστατεύει, να αποτρέπει, να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή αντίληψη η οποία προτάσσει το Δίκαιο απέναντι στην ισχύ και όχι για να απειλεί».

Τέλος, ανέφερε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς και τιμής».

Αντιναύαρχος Κατάρας: Επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας Ελλάδας και Γαλλίας

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και τον χαιρετισμό του CEO της Naval Group, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, και τόνισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει στη επισφράγιση του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI που αποτελεί επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό».

Ακόμα, ο Α/ΓΕΝ δήλωσε ότι αποδίδουμε στην φρεγάτα το όνομα «Κίμων» λόγω του ιστορικού Αθηναίου ηγέτη που διαμόρφωσε τη ναυτική ισχύ ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής, τιμώντας έτσι μια κληρονομιά ανδρείας που έχει καθορίσει την ελληνική ναυτοσύνη εδώ και χιλιετίες.

Στο τέλος, ο επικεφαλής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απευθύνθηκε στο πλήρωμα της φρεγάτας λέγοντας πως: «Σας προτρέπω να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή – κάνοντας αναφορά στην ιστορική φράση του Ναυάρχου Κουντουριώτη – με αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα και πλέον σας περιμένουμε στην πατρίδα ενωμένοι και περήφανοι».

Μητσοτάκης: Μια στιγμή που κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους - Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα “Κίμων”».

«Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να ξεκινήσει να πλέει προς την Βρέστη, όπου θα παραλάβει οπλισμό και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας ιστορίας να υποδέχονται εν πλω τη νέα φρεγάτα του στόλου.

Αφού ακουστεί το όνομα της φρεγάτας και υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, θα ακολουθήσει και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Πρόκειται για μία ιστορική ημέρα, καθώς, μετά 26 χρόνια, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει καινούργια κύρια μονάδα επιφανείας για τον στόλο. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΝ αναμένεται να αναλάβει τα επόμενα χρόνια και τις υπόλοιπες τρεις φρεγάτες FDI.

Ακόμη, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή».

Και συνόδευσε την ανάρτησή του, με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι επίσης οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Η αρχιτεκτονική και οι ψηφιακές υποδομές τους εγγυώνται ένα δυναμικό ανάπτυξης που εξασφαλίζει την προσαρμογή σε μελλοντικές απειλές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του πλοίου, με σταδιακές αναβαθμίσεις αντί για δαπανηρή αναβάθμιση Μέσης-Ζωής.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου. Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)



Κύριος οπλισμός: