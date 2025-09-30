Πρέσβης ΗΠΑ στην Ελλάδα

Γκιλφόιλ: Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου - Η πρώτη ανάρτησή της μετά την ορκωμοσία της
Γκιλφόιλ: Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου - Η πρώτη ανάρτησή της μετά την ορκωμοσία της

Την πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα social media έκανε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία της, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να ορκιστώ σήμερα ως Πρέσβης στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένος από φίλους και αγαπημένους εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Είμαι περήφανος που υπηρετώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Γκίλφοϊλ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

