Πρέσβης ΗΠΑ στην Ελλάδα

Την πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα social media έκανε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία της, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να ορκιστώ σήμερα ως Πρέσβης στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένος από φίλους και αγαπημένους εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Είμαι περήφανος που υπηρετώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

It is the honor of a lifetime to be sworn in today as Ambassador to the Hellenic Republic surrounded by friends and loved ones here at the State Department. Proud to serve @POTUS and the American people in Greece! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/oSZiCC9lKJ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 29, 2025

Η Γκίλφοϊλ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.