Γ.Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα αυξάνει διαρκώς το διπλωματικό της αποτύπωμα

«Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι βιώνουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 80 ετών του μεταπολεμικού κόσμου. Με ένοπλες συρράξεις, οι οποίες βρίσκονται έξω από τη γειτονιά μας, με μεγάλες κρίσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν οικουμενικό χαρακτήρα» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας της ΚΘ' Εκπαιδευτικής Σειράς Υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας.

Ο κ.Γεραπετρίτης είπε ότι οι κρίσεις ξεπερνούν τα διπλωματικά στεγανά, και χαρακτηριστικά ανέφερε την κλιματική και την επισιτιστική κρίση, οι οποίες όπως είπε χτυπούν βαθιά το αίσθημα ανθρωπισμού.

«Η σχετική υποχώρηση της διεθνούς πολυμέρειας, οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι πλέον βρίσκονται και εκείνοι σε μια μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να υπηρετήσουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας του κόσμου, όπως έχει χτιστεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καλούν σε μια διαφορετική προσέγγιση του κόσμου μας» προσέθεσε ο κ. Γεραπετρίτης και σημείωσε ότι σε αυτόν τον νέο κόσμο, η Ελλάδα έχει μεριμνήσει, έτσι ώστε να αυξάνει διαρκώς το διπλωματικό της αποτύπωμα στον κόσμο.

Είπε ότι η χώρα μας είναι ήδη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, «συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του νέου κόσμου» στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς» με συμμαχίες «οι οποίες έχουν κτιστεί, με εδραίες, σταθερές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο, που μεγαλώνουν την εμβέλεια της χώρας μας και δημιουργούν ισχυρά διπλωματικά ερείσματα».

Ο υπΕξ κατέληξε τονίζοντας με έμφαση ότι η χώρα μας «σε δύσκολους καιρούς είναι όχι απλώς παρούσα, αλλά ολοένα και πιο ισχυρή».

Κ.Τασούλας: Είμαστε με το Διεθνές Δίκαιο

Από την πλευρά του ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις στο ουκρανικό και είπε ότι «από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής, η χώρα μας έλαβε πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής που υπέστη εισβολή και υποστηρίζει ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με ζητήματα δικά της, που αφορούν στην κυριαρχία της και στην εδαφική της ακεραιότητα». Παράλληλα τόνισε ότι «η λύση ερήμην της Ουκρανίας συνιστά την έμμεση αναγνώριση και επιβράβευση αναθεωρητικών απόψεων, παγκοσμίως» και παρέπεμψε στο Κυπριακό:

«Ας λάβουμε υπόψη τα τετελεσμένα που επιδιώκει η Τουρκία στην Κύπρο, τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ας λάβουμε υπόψη τι θα συνέβαινε και τι θα παραδεχόμασταν αν δεν είχαμε ακριβώς αυτή τη στάση. Πράγματι για την ελληνική πλευρά η τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου αποτελεί θεμελιακή αρχή απέναντι στην επικράτηση της λογικής του ισχυρότερου» είπε.

Ο κ.Τασούλας υπεραμύνθηκε του διεθνούς δικαίου και είπε ότι δεν είναι μόνο μία πολιτική επιλογή, αλλά κάτι πιο βαθύ. «Η θέση για το διεθνές δίκαιο δεν είναι μία θέση νεφελώδης ή ρομαντική ή αφελής, που αγνοεί τα συμφέροντα ή τις μεγάλες συγκρούσεις ή την ισχύ, είναι όμως μια θέση η οποία αναλογεί στην Ελλάδα και η οποία είναι και συνταγματικής περιωπής, χωρίς επαναλαμβάνω να θεωρούμεθα ότι αγνοούμε και τις άλλες παραμέτρους. Είναι λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, κυρίες και κύριοι, οι παγκόσμιες εξελίξεις με τις οποίες θα ασχοληθείτε ήδη από το ξεκίνημα της καριέρας σας. Με τη σημερινή ορκωμοσία λοιπόν ξεκινάει ένα ενδιαφέρον επαγγελματικό ταξίδι, ένα ενδιαφέρον υπηρεσιακό ταξίδι. Η υπηρεσιακή σας πορεία θα είναι "γεμάτη περιπέτειες, γεμάτη γνώσεις", όπως λέει και ο ποιητής».