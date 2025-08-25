Γ. Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

Για τις σχέσεις της Ελλάδας με τη δυτική Λιβύη μίλησε -μεταξύ άλλων- τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Open.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ανέφερε πως η Αθήνα έχει καταφέρει να έχει μια ικανοποιητική λειτουργική σχέση με τη Λιβύη και πως είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που μπορεί να μιλήσει στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές.

Πρόσθεσε πως η «Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη επιρροή στη δυτική Λιβύη την οποία προσπαθεί να επεκτείνει όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες. Με τον Χαφτάρ δεν υπήρξε διάρρηξη (σχέσεων) προσώρας, δεν έχουμε καμία κύρωση».

Ακόμα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η Λιβύη στο πεδίο σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή και εξ αυτού είναι προφανές πως η χώρα μας μπορεί να επιβάλλει τις αξιώσεις της.

«Η προκήρυξη οικοπέδων από την πλευρά της Λιβύης είναι κάτω από την ελληνική μέση γραμμή και θέλω και πω και το εξής: Οι Λίβυοι σεβάστηκαν την ελληνική μέση γραμμή, ενόσω φαίνονται ότι αγγίζουν κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου, της Ιταλίας και της Μάλτας», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών.