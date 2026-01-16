Γ. Γεραπετρίτης: Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, όπως ήρθαν τα θαλάσσια πάρκα

Την περαιτέρω ανάπτυξη των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και την επέκταση των χωρικών υδάτων, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ισχύς της χώρας πλέον αποτυπώνεται με ισχυρό τρόπο, προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε: ««Μας κατηγορείτε για ατολμία και ως δεδομένους συμμάχους; Εμάς; Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε. Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς; Αυτή είναι ατολμία;».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ακόμα ότι οι «απαράδεκτες αξιώσεις» της Τουρκίας, μέσω της «Γαλάζιας Πατρίδας», ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 και παραμένουν ενεργές, προσθέτοντας όμως ότι η διαφορά είναι σημαντική: «Όμως που είμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα; Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει φύγει από τον λόγο της Άγκυρας αλλά σήμερα έχουμε καταγεγραμμένες θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση το 2025 έφερε το θαλάσσιο χωροταξικό που αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω».

Υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου με την Τουρκία, σημείωσε: «Λέτε γιατί να πάμε να συζητήσουμε με Τουρκία; Πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω να έχω ξανακούσει. Θέλετε να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο; Ο διάλογος με την Τουρκία που γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο της Διακήρυξης των Αθηνών. Παράγει αποτελέσματα. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του κοινοβουλίου. Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος» και ξεκαθάρισε ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι «η ειρήνη και η ευημερία στη γειτονιάς μας».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος επειδή αυτή η κυβέρνηση με αυτή την στήριξη δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο σκηνικό. Είδε την πραγματικότητα κατάματα με σχέδιο» συνέχισε και συμπλήρωσε ότι «οι χθεσινές εικόνες με την φρεγάτα “Κίμωνας” που αναβαθμίζει την άμυνα μας καλό είναι όλοι μαζί να στεκόμαστε μαζί στις εθνικές επιτυχίες. Πάνω από τις κυβερνητικές θέσεις υπάρχουν οι εθνικές επιτυχίες».

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ο υπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για «έργο μείζονος προτεραιότητας» για να προσθέσει ακολούθως ότι: «Η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό» και πως «τρέχοντα οικονομοτεχνικά ζητήματα βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης».