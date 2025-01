Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Μπρούνερ για τη μετανάστευση και την κατάσταση σε Αφρική και Μ. Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση την Πέμπτη (16/01) με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο υπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση & το Άσυλο, καθώς και την κατάσταση στην Αφρική & τη Μέση Ανατολή με δεδομένη τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Τέλος, ο Έλληνας ΥΠΕΞ «τόνισε ότι ως κράτος πρώτης γραμμής, η Ελλάδα αποδίδει σημασία στις αρχές της ευθύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, της συνεργασίας με τρίτες χώρες & των επιστροφών, καθώς και της διευκόλυνσης των νόμιμων οδών της μετανάστευσης».

