Γ. Γεραπετρίτης στο Βερολίνο: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο

Η Ελλάδα δεν υποστηρίζει καμία ξεχωριστή συμφωνία που θα επέτρεπε στα πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, αλλά επιθυμεί μια βιώσιμη λύση για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις σε ελληνικά πλοία στον Κόλπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.

Μάλιστα, ο υπουργός σημειώνει πως οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και δημιουργούν «σοβαρό οικολογικό ζήτημα, με κίνδυνο επικείμενης περιβαλλοντικής καταστροφής».

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στην Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός.»