Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα επιμείνει στο απαραβίαστο των συνόρων της Ουκρανίας

«Από την πρώτη μέρα του πολέμου ότι η χώρα μας διατηρεί αταλάντευτη στάση υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της αμυνόμενης Ουκρανίας», επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για τη θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό.

«Η Ελλάδα ως στάση Αρχής, θα επιμείνει στη βασική θέση της για καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους. Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά οφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το Διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας σε έναν γεωπολιτικό πλειστηριασμό», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Και καταλήγει λέγοντας ότι «η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό», προσθέτοντας πως η χώρα μας δεν θα στείλει στρατεύματα στην μεταπολεμική Ουκρανία.