Γ. Γεραπετρίτης για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει το έργο, θα μας βρει απέναντί του

«Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου, θα μας βρει απέναντί του», ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Το πρόγραμμα πόντισης του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου είναι θέμα μείζονος σημασίας, πρωτίστως για τη Λευκωσία, επισήμανε ο κ. Γεραπατρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα σταθεί αρωγός.

Το έργο θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα μέσα στο 2025. Υπάρχουν προφανή συμφέροντα, τα οποία θα ήθελαν τη μη εκτέλεση του έργου, σημείωσε, τονίζοντας πως «εμείς θα είμαστε αμείλικτοι».

Για τις σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης

Δεν διατρέχουμε κίνδυνο για το επόμενο διάστημα σχετικά με την κύρωση, είπεο υπουργός, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον γιο του Χαφράρ και στις σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο επί της ουσίας, τόνισε.

Επιχειρήσαμε να αναπτύξουμε σχέσεις και με τη Δυτική Λιβύη από το 2023 πέρα από την Ανατολική, εξήγησε.

Για την Τουρκία

«Δεν πρόκειται να αποστούμε από την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η μόνη μας διαφορά με την Τουρκία είναι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας.

«Δεν έχει υπάρξει καμία παραχώρηση εκ μέρους της Ελλάδας, παρά μόνο ενδυνάμωση των θέσεών μας», πρόσθεσε.

Για το θα αναγνωρίσει η Ελλάδα παλαιστινιακό κράτος

Δεν θα γίνει άμεσα η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά είναι μέσα στην πολιτική μας, είπε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποσταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στο πεδίο, παρά μόνο ανθρωπιστική βοήθεια.

«Σέβομαι ιδιαίτερα τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά», επισήμανε ερωτηθείς σχετικά με την κριτική που ασκείται στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.