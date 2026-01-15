Φιντάν: Τον Φεβρουάριο θα συναντηθούν Μητσοτάκης - Ερντογάν

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη, τονίζοντας ότι «κοιτάμε ημερομηνίες».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

🚨 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:



"Ege başta olmak üzere meselelerin çözümünü hedefliyoruz.



Tabii bu; karasuları, kıta sahanlığı gibi temel başlıklarda da somut bir çözüme ulaşmayı gerektiriyor. Bizim bu konuda duruşumuz net. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun soluklu liderliğine… pic.twitter.com/w2lNUPJM6A — SavunmaTR (@SavunmaTR) January 15, 2026

Στην Αθήνα οι συναντήσεις για Πολιτικό Διάλογο και Θετική Ατζέντα μεταξύ των ΥΠΕΞ Ελλάδας-Τουρκίας

Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης για τον Πολιτικό Διάλογο και τη Θετική Ατζέντα, μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα λάβουν χώρα, στην Αθήνα, συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβη Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Mehmet Kemal Bozay.

Επίσης, την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί, επίσης στην Αθήνα, ο 9ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Mehmet Kemal Bozay.