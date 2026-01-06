Ευχές της Κ. Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνεια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης
Ευχές της Κ. Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνεια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης

ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ευχές με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, ο Αγιασμός των Υδάτων, που τιμάται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, «μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης, αλλά και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει».

