Ευχές της Κ. Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνεια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης

Ευχές με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει.

I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026

Όπως σημειώνει, ο Αγιασμός των Υδάτων, που τιμάται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, «μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης, αλλά και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει».