H ελληνική σημαία υψώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (vid)

Την ευγνωμοσύνη του στα κράτη-μέλη που ψήφισαν την Ελλάδα και το αίσθημα ευθύνης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εξέφρασε, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης στην ομιλία που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της τελετής ανύψωσης των σημαιών των χωρών που απαρτίζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, που σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας των νέων εκλεγμένων κρατών-μελών.

