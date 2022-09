Ερντογάν: ΗΠΑ και Ευρώπη δεν θα σώσουν την Ελλάδα

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιτίθεται και πάλι στην Ελλάδα, κατηγορώντας την για υπόθαλψη τρομοκρατών, αλλά και για προβοκατόρικες ενέργειες κατά της χώρας του, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, o Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του διαμήνυσε πως «δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στην γαλάζια πατρίδα και των Τουρκοκυπρίων μέχρι τέλους», ενώ υποστήριξε πως γνωρίζει «πολύ καλά τις προθέσεις εκείνων που προκάλεσαν την Ελλάδα να μας επιτεθεί».

«Πιστεύετε ότι η υποστήριξη από την Αμερική και την Ευρώπη θα σας σώσει;» είπε και υπογράμμισε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να καθορίζει τα βήματά της στο πλαίσιο των δικών της προτεραιοτήτων και των συμφερόντων του έθνους της.

We know very well intentions of those who provoked Greece, Turkish President Erdogan says, adding: 'Weapons piled up in Western Thrace mean nothing to us'