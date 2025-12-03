Επίθεση Τσελίκ σε Δένδια: Είναι τρολ σε θέση υπουργού - Η εγκατάσταση πυραύλων στα νησιά θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο

Έντονες συνεχίζουν να είναι ο αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Ερντογάν να σημειώνει ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Ενώ στη συνέχεια, ερωτηθείς για τις δηλώσεις Δένδια περί εγκατάστασης πυραύλων στα νησιά του Αιγαίου και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Άγκυρα για να την αποτρέψει, ο Ομέρ Τσελίκ επιτέθηκε στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, λέγοντας πως «τον γνωρίζουμε από τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν ένα τρολ στη θέση εκείνη».

«Οι δηλώσεις του απέχουν από τη διπλωματία. Έλεγαν ότι παίζει εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν θα κάνουν κακό στην Τουρκία. Έχει βασίσει όλη τη δράση του σε αντιτουρκικές δηλώσεις», σημείωσε στο Haberturk ο Ομέρ Τσελίκ, σύμφωνα με την Milliyet.

Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ «η ηγεσία απαιτεί μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και της έντασης των ήδη υπαρχουσών διαφορών. Η φράση "θα εξοπλίσουμε περισσότερο τα νησιά" είναι λάθος. Είναι λάθος να κλιμακώνονται οι εντάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί τόση ένταση. Όλοι πρέπει να δεσμευθούν σε αυτό».

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για τον εάν η Άγκυρα θα απαντήσει στη δήλωση Δένδια, ο Ομέρ Τσελίκ σημείωσε: «Σίγουρα υπάρχει χρόνος για τα πάντα. Η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την ατζέντα μας βάσει της ρητορικής ενός τρολ σε υπουργική θέση».

Την ίδια ώρα, διεμήνυσε ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μείνουν μόνοι τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δρώντας από κοινού, θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να αναγνωρίζουμε την ΤΔΒΚ».

Κατηγόρησε, ακόμα, την ελληνοκυπριακή πλευρά για «στενή συνεργασία με τη δολοφονική σιωνιστική κυβέρνηση» λέγοντας πως «σημαίνει να γίνεται συνένοχη στη γενοκτονία». «Όσοι υποστηρίζουν την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων (σ.σ. από την Κύπρο) έχουν μετατρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά σε αποθήκη όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό;»

Και κατέληξε: «Στο τέλος της ημέρας, πάντως, θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη διπλωματία και θα φροντίσουμε να κάνουμε αμοιβαία βήματα για να αποκαταστήσουμε τις γειτονικές σχέσεις με την Ελλάδα».