Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ελληνικής Βουλής στο Βιετνάμ: Η συνεργασία για τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς στο επίκεντρο (pics)

Επίσημη επίσκεψη στο Βιετνάμ πραγματοποιεί αντιπροσωπεία της ελληνικής Βουλής με στόχο την προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών όσον αφορά τη διατήρηση της ιστορικής τους κληρονομιάς.

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής είναι ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ συμμετέχουν επίσης ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος, ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Θανάσης Καββαδάς και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος -Βιετνάμ Ζέττα Μακρή.

Στις συναντήσεις με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, στα υπουργεία Βιομηχανίας και Πολιτισμού και στη κρατική ναυτιλιακή εταιρεία ο Στράτος Σιμόπουλος έθεσε ένα πλαίσιο πιθανής συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στη βιώσιμη κινητικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση παράλληλα έδωσε στην προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, στη ναυτιλία μέσω νέων τεχνολογιών και στη χρησιμοποίηση ΑΙ σε θέματα πολιτισμού και βιώσιμης κινητικότητας.

Τέλος, έθεσε την προοπτική συμμετοχής του Βιετνάμ στις συνεδριάσεις τις EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) που θα γίνουν στην Ελλάδα στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας, με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα.