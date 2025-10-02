Άμεση απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις: Ελληνική αντι-Navtex «κόβει» την έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο

Άμεση υπήρξε το βράδυ της Πέμπτης η απάντηση της ελληνικής πλευράς στη νέα προκλητική οδηγία προς ναυτιλλομένους που εξέδωσε νωρίτερα η Τουρκία για έρευνες του σκάφους Πίρι Ρέις στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, η Αθήνα εξέδωσε αντι-Navtex δια της οποία τονίζεται ότι οι περιοχές ερευνών που επιχείρησε να δεσμεύσει η Άγκυρα βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνος.

Δείτε την αντι-NAVTEX:

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED

AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,

WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN

Νέα Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στην «καρδιά» του Αιγαίου

Νωρίτερα, σεακόμα μία προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας Navtex, για έρευνες του σκάφους Πίρι Ρέις σε περιοχές δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Σμύρνης, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους σχετικούς χάρτες, το Πίρι Ρέις θα κινηθεί σε τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα είχε εκδώσει τον Σεπτέμβριο Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις, δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο, κάνοντας λόγο για «επιστημονική αποστολή» σε διεθνή ύδατα η περιοχή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στην οποία είχε απαντήσει με αντι-Navtex η Αθήνα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει τότε ότι το παρακολουθεί αλλά χωρίς να ανησυχεί, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, έπειτα από τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε επισημάνει σε δηκτικό τόνο: «Το "Πίρι Ρέις" δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε, γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ».