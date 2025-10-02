Προκαλεί η Τουρκία: Νέα Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στην «καρδιά» του Αιγαίου - Αναμένεται αντίδραση της Αθήνας

Σε ακόμα μία προκλητική κίνηση προχώρησε την Πέμπτη η Τουρκία, εκδίδοντας Navtex για έρευνες του σκάφους Πίρι Ρέις σε περιοχές δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Σμύρνης, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους σχετικούς χάρτες, το Πίρι Ρέις θα κινηθεί σε τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως άμεσα αναμένεται άμεση αντίδραση της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα είχε εκδώσει τον Σεπτέμβριο Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις, δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο, κάνοντας λόγο για «επιστημονική αποστολή» σε διεθνή ύδατα η περιοχή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στην οποία είχε απαντήσει με αντι-Navtex η Αθήνα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει τότε ότι το παρακολουθεί αλλά χωρίς να ανησυχεί, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, έπειτα από τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε επισημάνει σε δηκτικό τόνο: «Το "Πίρι Ρέις" δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε, γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ».