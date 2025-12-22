Κατά την σημερινή Τριμερή Διάσκεψη Ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης, Νετανιάχου καλούνται να πιάσουν το νήμα της στρατηγικής σχέσης των χωρών τους, έχοντας μεσολαβήσει μία δραματική διετία που άλλαξε πολλά δεδομένα και ανέδειξε καινούργιες αναγκαιότητες και σχεδιασμούς.

Ζητούμενο η ενεργειακή ασφάλεια

Όπως αναφέρει ο Γαβριήλ Χαρίτος για τη DW, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους προσεγγίσεις και τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε εσωτερικό και περιφερειακό επίπεδο, η τριμερής συνεργασία Αθηνών-Λευκωσίας-Ιερουσαλήμ συστάθηκε, αναπτύχθηκε και, εν τέλει, απέδειξε ότι άντεξε στον χρόνο, από το 2010 μέχρι σήμερα.

Παρότι το Ισραήλ πέτυχε να καταστήσει εξαγώγιμο το φυσικό αέριο των κοιτασμάτων του, το εμπόλεμο κλίμα που αντιμετωπίζει δεν διασφαλίζει επενδυτικές προοπτικές που προϋποθέτουν αμυντική σταθερότητα. Αντιστοίχως, Ελλάδα και Κύπρος επιζητούν στρατηγική ασφάλεια προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό υπόβαθρο προσέλκυσης επενδυτών.

Οι νέες ισορροπίες που αρχίζουν να διαμορφώνονται, δημιουργούν ελπίδες βιωσιμότητας για τον ενεργειακό διάδρομο μεταξύ Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Μεσογείου- Ευρώπης (IMEC), στο πλαίσιο του οποίου ο τριμερής άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας θα μπορούσε να αποδώσει.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η περιοδεία του Ινδού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι σε Ιορδανία και Αίγυπτο, η υπογραφή ενεργειακής συμφωνίας-μαμούθ της αμερικανικής Chevron με Ισραήλ και Αίγυπτο, ούτε βέβαια η πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο του Εμιρατινού Προέδρου, Μοχάμαντ μπιν Ζάγιεντ Αλ-Ναχιάν. Σε σχέση με το παρελθόν, η ενεργειακή και ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας τόσο με τη Δύση, όσο και έως την Ινδική Υποήπειρο, θεωρείται περισσότερο ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη.

Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης

Η αναδιάταξη του ενεργειακού χάρτη προϋποθέτει σταθερά και σαφώς καθορισμένα σύνορα, ικανά να αποτελέσουν εγγύηση ειρήνης.

Είναι πλέον φανερό πάντως ότι οι πολιτικές ηγεσίες σε Αθήνα, Λευκωσία και Ιερουσαλήμ βλέπουν την κοινή αμυντική τους θωράκιση ως «μία καλή αρχή» για την μετεξέλιξη της Ανατολικής Μεσογείου σε μία περιοχή σταθερότητας, φιλόξενη για ενεργειακές επενδύσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, έχει ήδη αρχίσει να προωθείται η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με ισραηλινή τεχνογνωσία, δεδομένης μάλιστα της αύξησης των ισραηλινών εξαγωγών σε οπλικά συστήματα, καθιστώντας το 2024 ως χρονιά με αποδόσεις-ρεκόρ στον συγκεκριμένο τομέα. Παρότι πρόσφατα σχετικά δημοσιεύματα για κοινή τριμερή «δύναμη ταχείας αποτροπής» δεν επιβεβαιώνονται επισήμως, οι ενδείξεις για την βασιμότητά τους είναι πολλές – και θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητηθούν.