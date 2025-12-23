Στη θερμή υποδοχή που έτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Τριμερής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και στη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών στέκεται η Jerusalem Post.

Όπως αναφέρει το μέσο, οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου έχουν διαμορφωθεί από τις μεταβαλλόμενες περιφερειακές πραγματικότητες και διατηρούνται από κοινά συμφέροντα, ιδίως καθώς η ανατολική Μεσόγειος έχει γίνει πιο αμφισβητούμενη και απρόβλεπτη.

Η συνεργασία άρχισε να διαμορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 2000, μετά την απότομη επιδείνωση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία. Καθώς η Άγκυρα απομακρυνόταν από τη στρατηγική συνεργασία με την Ιερουσαλήμ υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Ισραήλ αναγκάστηκε να επανεξετάσει τη στάση του στην περιοχή. Η Ελλάδα και η Κύπρος, έγιναν φυσικοί, αν και αρχικά απίθανοι, εταίροι.

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας προσέφερε μια πρώιμη ευκαιρία. Οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου σε υπεράκτιες περιοχές επέτρεψαν στις τρεις χώρες να συνεργαστούν σε πρακτικά έργα, όπως διαδρομές εξαγωγής, αγωγοί και διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες δημιούργησαν μια βάση εμπιστοσύνης και τακτικού συντονισμού, ενώ παράλληλα έφεραν το Ισραήλ πιο κοντά στην Ευρώπη μέσω δύο κρατών μελών της ΕΕ.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, κατέστη σαφές ότι η ενέργεια από μόνη της δεν θα καθόριζε την ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που προώθησε τις σχέσεις ήταν η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Οι στρατιωτικοί δεσμοί επεκτείνονταν. Ισραηλινοί πιλότοι εκπαιδεύονταν στον ελληνικό εναέριο χώρο μετά τον περιορισμό της πρόσβασης στον τουρκικό εναέριο χώρο. Οι κοινές αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες ασκήσεις έγιναν πιο συχνές και πιο εξελιγμένες. Η ανταλλαγή πληροφοριών εντάθηκε. Η Κύπρος επίσης επέκτεινε τον συντονισμό της στον τομέα της ασφάλειας με το Ισραήλ και φιλοξένησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του IDF.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, αυτή η συνεργασία είχε θεσμοθετηθεί. Υπογράφηκαν αμυντικές συμφωνίες και ο επιχειρησιακός συντονισμός έγινε ένα φυσιολογικό στοιχείο της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Εξάλλου, οι εντάσεις και των τριών χωρών με την Τουρκία είναι συνεχείς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζονται από επιθετικότητα, τρομοκρατία και αστάθεια», προσθέτοντας ότι η τριμερής συνεργασία «παρέχει δύναμη, σαφήνεια και συνεργασία που θα υπερισχύσουν του χάους».

«Σε όσους φαντάζονται ότι μπορούν να αποκαταστήσουν τις αυτοκρατορίες τους και την κυριαρχία τους πάνω στις γης μας, λέω: ξεχάστε το. Δεν θα συμβεί – μην το σκέφτεστε καν», προειδοποίησε ο Νετανιάχου.