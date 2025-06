Έκτακτη σύσκεψη στο Πεντάγωνο για την αντιβαλλιστική προστασία της χώρας

Έκτακτη σύσκεψη για την προστασία της χώρας - και από βαλλιστικούς πυραύλους - συγκάλεσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, σύμφωνα με πληροφορίες, το επίκεντρο της σύσκεψης αφορά στην αντιβαλλιστική προστασία της χώρας λόγω της πολεμικής σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Στη σύσκεψη θα εξεταστούν όλα τα πιθανά σενάρια, με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την προστασία της χώρας, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της άμυνας της ελληνικής επικράτειας απέναντι σε πιθανές απειλές, ακόμη και από βαλλιστικούς πυραύλους.

Νωρίτερα, την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση του με την Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε,«ανησυχούμε πάρα πολύ με την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν, εμείς θα επιμείνουμε σε δύο σημεία ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο καθώς και ότι η λύση μπορεί να έλθει μέσω της διπλωματίας, μόνον οι ΗΠΑ μπορούν να φέρουν στο τραπέζι του διαλόγου τα δύο αντιμαχόμενα μέρη, ας ελπίσουμε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με δυσμενείς συνέπειες και στον τομέα της Οικονομίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως».