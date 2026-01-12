Έκτακτες κρίσεις πλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό - Ποιοι προάγονται, ποιοι αποστρατεύονται, ποιοι παραμένουν

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:

«Προακτέους κατ΄ εκλογή»:

(1) Μάχιμους:

α. Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)

β. Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)

γ. Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)

δ. Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)

ε. Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)

στ. Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)

ζ. Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)

η. Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)

θ. Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)

ι. Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)

ια. Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)

ιβ. Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)

ιγ. Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)

ιδ. Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)

ιε. Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)

ιστ. Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)

ιζ. Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)

ιη. Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)

ιθ. Αγγελόπουλο Παύλο του 'Αγγελου (ΑΜ-2309)

κ. Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)

κα. Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)

κβ. Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)

(2) Μηχανικούς:

α. Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)

β. Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)

γ. Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)

δ. Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)

ε. Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)

στ. Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)

(3) Οικονομικού:

α. Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)

β. Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)

γ. Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)

(4) Υγειονομικού/Ιατρών:

α. Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)

β. Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-288)

(5) Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).

«ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»

Υγειονομικού/Ιατρού:

Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)

Επιπλέον, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Μάχιμους:

α. Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)

β. Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)

γ. Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)

δ. Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)

ε. Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)

στ. Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)

ζ. Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)

η. Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)

θ. Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)

ι. Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)

ια. Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)

ιβ. Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)

ιγ. Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)

ιδ. Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)

ιε. Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)

ιστ. Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)

ιζ. Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)

ιη. Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)

ιθ. Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)

κ. Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)

κα. Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)

κβ. Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)

κγ. Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)

κδ. Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)

κε. Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)

κστ. Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)

κζ. Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)

κη. Ευστρατίου Κωνσταντίνο του 'Αγγελου (ΑΜ-2342)

κθ. Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)

λ. Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)

λα. Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)

λβ. Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)

λγ Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)

Μηχανικούς:

α. Αναγνωστόπουλο 'Αγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)

β. Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)

γ. Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)

δ. Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)

ε. Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)

στ. Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)

ζ. Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)

η. Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)

θ. Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)

Οικονομικού Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).

Ακόμη, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/Σ.6 από 12Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Μάχιμους:

α. Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)

β. Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)

γ. Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)

δ. Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)

ε. Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)

στ. Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)

ζ. Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)

η. Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)

θ. Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)

ι. Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)

ια. Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)

Μηχανικούς:

α. Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)

β. Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)

γ. Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)

δ. Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)

ε. Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)

στ. Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)

ζ. Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)

η. Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)

Υγειονομικού/Οδοντιάτρους:

α. Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)

β. Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)

Οικονομικού:

α. Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

β. Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)

γ. Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)

δ. Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)

Τέλος, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Υγειονομικού/Ιατρούς:

α. Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)

β. Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)

γ. Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)

δ. Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)

1. Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:

α. Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)

β. Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)

Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

α. Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)

β. Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)

γ. Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)

δ. Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)

ε. Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)

στ. Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)

ζ. Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)

η. Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)

θ. Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)

ι. Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)

ια. Ιωάννου 'Αννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)

ιβ. Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)

ιγ. Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)