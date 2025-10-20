DW: Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν με μηνύματα σε Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, υποψήφιος της τουρκοκυπριακής Αριστεράς, εξελέγη νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων με το εντυπωσιακό ποσοστό 62,33%, έναντι 35,72% του απερχόμενου Ερσίν Τατάρ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκλογική επικράτηση στην ιστορία των τουρκοκυπριακών εκλογών μετά τον Ραούφ Ντενκτάς, αναφέρει η DW και σημειώνει ότι η νίκη του σηματοδοτεί σαφή αποδοκιμασία της πολιτικής γραμμής Τατάρ-Ερντογάν, που επιδίωκε λύση δύο κρατών αντί της ομοσπονδίας.

Ο Ερχιουρμάν δεσμεύτηκε για «μεγάλο αγώνα αλλαγής». Διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σε συνεννόηση με την Τουρκία, ωστόσο υπογράμμισε τη δέσμευσή του στην ομοσπονδιακή λύση και στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Η εκλογή του θεωρείται μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της επαναπροσέγγισης, αλλά και υπέρ της διατήρησης της κοσμικότητας και της κυπριακής ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων. Ο Ερχιουρμάν ζήτησε «σεβασμό και ισότητα» από την Άγκυρα, ασκώντας κριτική στην πολιτική του AKP και στον Ερσίν Τατάρ για την ανοχή τους απέναντι στην προσπάθεια επιβολής του πολιτικού Ισλάμ στα κατεχόμενα.

Στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η εκλογή του Ερχιουρμάν έγινε δεκτή με συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη και δήλωσε ότι επιδιώκει άμεση συνάντηση για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Η Αννίτα Δημητρίου και ο Στέφανος Στεφάνου χαρακτήρισαν την εκλογή ως απόδειξη ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα στηρίζει την ομοσπονδία και την επανένωση.

Ωστόσο, ο Ερχιουρμάν αναμένεται να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών, περιλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων και άρσης της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων σε περίπτωση αποτυχίας.

Το κεντρικό ερώτημα αφορά πλέον τη στάση της Άγκυρας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που στο παρελθόν είχε αποκλείσει επιστροφή στη συζήτηση περί ομοσπονδίας, απέφυγε αυτή τη φορά να αναφερθεί στο Κυπριακό, περιοριζόμενος σε αναφορές στη «δημοκρατική ωριμότητα των Τουρκοκυπρίων» και στη συνέχιση της υπεράσπισης των «κυριαρχικών δικαιωμάτων της ΤΔΒΚ».

Η σαρωτική επικράτηση Ερχιουρμάν αναδιαμορφώνει το πολιτικό τοπίο στα κατεχόμενα, ενισχύοντας τις δυνάμεις που επιδιώκουν λύση στο πλαίσιο της ομοσπονδίας και καθιστώντας επιτακτική τη στάση που θα υιοθετήσει η Άγκυρα το επόμενο διάστημα.