CNN Turk: Ο Μακρόν θέλει την Ελλάδα στην πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας

Για επιθυμία του Εμάνουελ Μακρόν να εντάξει την Ελλάδα στην πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας κάνει λόγο το ρεπορτάζ του CNN Turk με αφορμή τη χθεσινή τριμερή συνάντηση στην Πάφο με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, εκφράζεται ικανοποίηση από τους προβληματισμούς που εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.

«Η ενίσχυση της αμυντικής ασπίδας της Ευρώπης ήταν ένα βασικό θέμα στη συνάντηση. Ο Μακρόν θέλει επίσης να φέρει οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υπό την πυρηνική του ομπρέλα. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής για τα πυρηνικά που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Παρίσι.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το αντιπολιτευτικό ειδησεογραφικό σάιτ Documento, η φρεγάτα Κίμων, την οποία έστειλε η Ελλάδα με το πρόσχημα της προστασίας της Κύπρου, στην πραγματικότητα προστατεύει τον ισραηλινό εναέριο χώρο. Η φρεγάτα φέρεται να έχει αναπτυχθεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ μετά την εξουδετέρωση των αμερικανικών ραντάρ από το Ιράν.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσιτσιπάς, αντιτάχθηκε επίσης στην ένταξη των Ελληνοκυπρίων στο ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι αυτό δεν θα έφερνε ασφάλεια και σταθερότητα στην Κύπρο, αλλά μάλλον θα δημιουργούσε κινδύνους.

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη F-16 από την Τουρκία στη Βόρεια Κύπρο έχει προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα, με τους τίτλους να αρχίζουν να χρησιμοποιούν όρους όπως "πρόκληση" και "νέο τετελεσμένο γεγονός"», αναφέρει το ρεπορτάζ.