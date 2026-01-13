Αθήνα και Άγκυρα ψάχνουν παράθυρο διαλόγου - Τα κρίσιμα ορόσημα

Σε φάση χαμηλών προσδοκιών αλλά αυξημένης κινητικότητας εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές επαφές, καθώς Αθήνα και Άγκυρα αναζητούν παράθυρο χρόνου για τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, με ορόσημο τη 17η Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης του Ραμαζανιού. Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Πριν από το ΑΣΣ, το διπλωματικό ημερολόγιο περιλαμβάνει την επόμενη εβδομάδα τις συναντήσεις του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η επανεκκίνηση μιας διαδικασίας που είχε ουσιαστικά παγώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αυταπάτες για θεαματικές εξελίξεις, αλλά με την εκτίμηση ότι η αποκατάσταση της επικοινωνίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιστροφή στην «κανονικότητα».

Η Αθήνα θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε σταδιακά να ανοίξει ο διάλογος για το βασικό εκκρεμές ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Παράλληλα, εκτιμά ότι διαθέτει σημαντικά διπλωματικά και γεωπολιτικά ερείσματα, όπως οι σχέσεις με το Ισραήλ, η στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της αμυντικής συνεργασίας που επιδιώκει η Τουρκία με την ΕΕ.

Ωστόσο, στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επικρατεί η αίσθηση ότι τα ελληνοτουρκικά δεν βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της τουρκικής ηγεσίας αυτή την περίοδο. Η Άγκυρα επαναλαμβάνει τη θέση ότι απορρίπτει την εμπλοκή τρίτων παραγόντων και επιμένει πως οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν διμερώς.

Στο παρασκήνιο, η τουρκική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην Ουάσιγκτον, παρά τις θετικές δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα καταγράφεται δυσπιστία τόσο για τις απρόβλεπτες επιλογές της αμερικανικής ηγεσίας όσο και για τις κινήσεις του Αμερικανού πρέσβη, Τομ Μπάρακ, παρότι ο τελευταίος προβάλλεται ως φίλα προσκείμενος προς την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τέθηκε και το ζήτημα των πρόσφατων παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, οι οποίες επανεμφανίστηκαν μετά από δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πλευρά ακολούθησε τη γνωστή τακτική, αποδίδοντας το θέμα στο υπουργείο Άμυνας.

Πέραν των διμερών, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Συρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς και για τις επόμενες κινήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με τη Γάζα και την Τεχεράνη.