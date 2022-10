Ξεκίνησε ο απόπλους του Oruc Reis με κατεύθυνση προς Κύπρο

Σαλπάρισε από το λιμάνι της Αττάλειας το ερευνητικό τουρκικό αεροσκάφος Oruc Reis και σύμφωνα με το Marinetraffic κινείται νοτιοανατολικά προς την Κύπρο με ταχύτητα 10 κόμβων.

Προ τεσσάρων ημερών το Oruc Reis απέπλευσε από τη Θάλασσα του Μαρμαρά και περνώντας από το Αιγαίο, κατέληξε στην περιοχή της Αττάλειας για τη διεξαγωγή ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας από 25 Σεπτεμβρίου έως 24 Μαρτίου 2023 για τη διεξαγωγή ερευνών.

O Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, είχε προαναγγείλει την έκδοση της NAVTEX επισημαίνοντας πως το Oruc Reis είχε πραγματοποιήσει εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο ναυπηγείο, όπου γίνονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού δυο ερευνητικών πλοίων, μεταξύ αυτού του Oruc Reis, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι θα μπορεί να κάνει τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, «όπως έχουμε κάνει και στο Mπαρμπαρός.»

Αναλυτικά η NAVTEX



TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

36 43.22 N - 031 07.42 E

36 48.70 N - 031 13.95 E

36 47.70 N - 031 20.45 E



36 45.55 N - 031 22.75 E

36 42.80 N - 031 32.02 E

36 38.38 N - 031 39.85 E

36 35.18 N - 031 48.32 E

36 32.25 N - 031 58.57 E

36 31.15 N - 031 59.12 E

36 31.43 N - 032 00.77 E

35 57.83 N - 032 28.27 E

35 43.90 N - 032 06.47 E

36 02.78 N - 031 49.88 E

35 55.90 N - 031 39.28 E

36 18.10 N - 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.