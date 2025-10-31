Από Δευτέρα η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους - Ποιοι είναι

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους της οικονομίας, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκος Μηλαπίδης.

Η νέα φάση εφαρμογής του μέτρου περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο, στην ενέργεια, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουριστικού τομέα.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι συμμετείχαν ήδη, από τον Ιούνιο του 2025, σε πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση στο νέο πλαίσιο παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας.

Σήμερα, η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται ήδη σε μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων - όπως σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις φύλαξης, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση - καλύπτοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο απασχολουμένους.

Με την ένταξη των νέων κλάδων από τη Δευτέρα, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που θα καταγράφουν την προσέλευση και αποχώρησή τους μέσω της ψηφιακής κάρτας αναμένεται να προσεγγίσει το 1,85 εκατομμύριο.

Στο διάστημα των περίπου τεσσάρων μηνών που μεσολάβησε από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των παραπάνω κλάδων, με θέμα την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα οποία υπάρχει αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της κατά 3,5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο ήδη προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση, ενώ, μετά την πλήρη εφαρμογή της στο χονδρεμπόριο, στην ενέργεια, στις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο συνολικός αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.850.000 εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 επιχειρήσεις, περίπου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην ιστοσελίδα https://psifiakikarta.gov.gr/.