Απάντηση Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας η μία και μόνη διαφορά Ελλάδας - Τουρκίας

Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έδωσαν σήμερα διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας πως «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

«Ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες», υπογράμμισαν σε αυστηρό τόνο οι ίδιες πηγές, τονίζοντας, παράλληλα, πως «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών».

«Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία», κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

Φιντάν: «Η Τουρκία θέλει να εξετάσει όλες τις διαφορές στο Αιγαίο»

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε προβεί σε δηλώσεις «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Φιντάν είπε πως «εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως «συνεχίζουμε να θέλουμε τη διατήρηση της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα».

«Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα», τόνισε σε άλλο σημείο.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας. Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Λευκωσία, ενόψει της επερχόμενης προεδρίας της στην ΕΕ, σχεδιάζει να προωθήσει μια πιο συνολική στρατηγική για τη Μεσόγειο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'', ούτε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο» είπε ο Τσελίκ.

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε επίσης ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην αλαζονεία της ''ελληνοκυπριακής πλευράς της Νότιας Κύπρου''».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

«Αξιότιμοι βουλευτές, το πιο ζωτικό, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζεται στα νότια σύνορά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι αναμφίβολα η Κύπρος, η οποία αποτελεί την εθνική μας υπόθεση. Το να λάβει η "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" τη θέση που της αξίζει στη διεθνή κοινότητα και να αρθεί το απάνθρωπο εμπάργκο κατά των Τουρκοκυπρίων είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων μας.

Διατηρούμε τη βούλησή μας για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας με την Ελλάδα.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των δικαιωμάτων της "τουρκικής μειονότητας" στη "Δυτική Θράκη", προβαίνοντας σε βήματα αμοιβαιότητας [mütekabil adılar] όταν είναι απαραίτητο.

Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού της Ανατολικής Μεσογείου και κάνουμε με αποφασιστικότητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.

Υποστηρίζουμε επίσης την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο και την εξεύρεση λύσης σε αυτές μέσω ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας -- αυτή είναι και η βούληση του Προέδρου μας».