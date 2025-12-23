Αναταραχή στην Άγκυρα με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη-Νετανιάχου: Τα ΜΜΕ γράφουν για «αντιτουρκικό συναίσθημα»

«Θύελλα» αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στον φιλοκυβερνητικό τουρκικό Τύπο με φόντο την τριμερή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ.

Αρχικά, η Hurriyet για να σχολιάσει την τριμερή, χρησιμοποίησε τον τίτλο: «Οι ηγέτες της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων πήγαν στον Νετανιάχου, τους ένωσε το αντιτουρκικό αίσθημα».

Μάλιστα, η Hurriyet γράφει ότι «ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενοχλημένος από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συναντήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ για τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής διοίκησης, Χριστοδουλίδη. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι επιδιώκουν να αυξήσουν τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και προσπαθούν επίσης να εξασφαλίσουν έναν ρόλο στη σχεδιαζόμενη δύναμη στη Γάζα».

Η ίδια εφημερίδα προσθέτει: «Ο Νετανιάχου, στη δήλωσή του, δεν κατονόμασε αλλά αναφέρθηκε άμεσα στην οθωμανική εποχή, στοχεύοντας την Τουρκία και λέγοντας: «Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ βρίσκονταν υπό αυτοκρατορική κυριαρχία. Απευθύνομαι σε όσους θέλουν να αναβιώσουν την αυτοκρατορική εποχή στην περιοχή. Ξεχάστε το, μην το σκέφτεστε καν. Εμείς οι τρεις χώρες είμαστε ικανές να αμυνθούμε». Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσαν επίσης ότι θα έχουν «απεριόριστη συνεργασία» με το Ισραήλ σε στρατιωτικές, τεχνολογικές και εμπορικές σχέσεις».

Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet σχολιάζει τη συνάντηση ως «κοινοί λογαριασμοί για τη συμμαχία του κακού» και γράφει πως «στο Ισραήλ αναφέρουν πως οι τρεις χώρες συμμαχούν απέναντι στην Τουρκία. Η συνάντηση των τριών ηγετών έγινε την ώρα της επίσκεψης της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Δαμασκό».

Τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν επίσης ότι η συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη - Νετανιάχου «προκαλεί την προσοχή της Άγκυρας» ενώ κάνουν λόγο και για «αντιτουρκική συμμαχία».

Όπως αναμεταδίδει ο ΣΚΑΪ, η παρουσιάστρια του τηλεοπτικού σταθμού NTV σημείωσε ότι «είναι εκτός των συνόρων μας αλλά υπάρχει μια συνάντηση που προκαλεί την προσοχή της Άγκυρας και εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Οικοδεσπότης είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, φιλοξενούμενοι είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης. Είναι σημαντική η συνάντηση καθώς αυτές οι τρεις χώρες είναι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση των ισορροπιών δυνάμεων στην Αν.Μεσόγειο και για αυτό κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες της».

Ο Σελίμ Σαγάρι, ανταποκριτής του NTV στη Λευκωσία, δήλωσε από τη μεριά του: «Αυτό που προκύπτει είναι η αγορά οπλικών συστημάτων που θα αγοράσει η Ελλάδα από το Ισραήλ και το δεύτερο είναι η συμμετοχή της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων στις δυνάμεις σταθερότητας στη Γάζα».

Παράλληλα, στο Δελτίο Ειδήσεων του A Haber δημοσιογράφος σχολίασε: «Όπως ξέρετε υπάρχει μια συμμαχία απέναντι στα βήματα που κάνει η Τουρκία στην Αν. Μεσόγειο και στη Γάζα. Είναι η συμμαχία της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης αποφάσισε να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Νετανιάχου».