Anadolu: Μήνυμα συμπαράστασης στον Γ. Γεραπετρίτη για τις πυρκαγιές από τον Τούρκο ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν απέστειλε μήνυμα στον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη την Τετάρτη, μεταφέροντας τις ευχές του για περαστικά και την υποστήριξή του για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Anadolu.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan conveys get-well wishes, support to Greek counterpart over wildfires in Greece https://t.co/zNIsTQtqSd pic.twitter.com/93IhbXb4bL