ΟΗΕ και Αμερικανοί Bουλευτές σε Τουρκοκύπριους: Αποσυρθείτε άμεσα από τη «νεκρή ζώνη»

Αυξάνεται η διεθνής κατακραυγή κατά της επίθεση των Τουρκοκυπρίων στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη «νεκρή ζώνη». Αμερικανοί βουλευτές, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασαν τα επεισόδια και κάλεσαν την τουρκική πλευρά να αποσυρθεί άμεσα από την περιοχή.

Συγκεκριμένα, την έντονη καταδίκη των ηγετικών στελεχών της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) προκάλεσε η επίθεση που δέχτηκε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη Κύπρο εντός της νεκρής ζώνης από Τουρκοκυπρίους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το κλιμάκιο του ΟΗΕ δέχτηκε επίθεση όταν προσπάθησε να παρεμποδίσει μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Πύλα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων Αμερικανών νομοθετών, οι οποίοι με παρέμβαση τους καλούν τη τουρκική πλευρά να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια περαιτέρω κλιμάκωσης. Την ανακοίνωση υπογράφουν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάπας, Νικόλ Μαλλιωτάκη και Ντίνα Τίτους.

Η ανακοίνωση των βουλευτών για το περιστατικό στη Πύλα

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις επιθέσεις σήμερα το πρωί σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ εντός της ελεγχόμενης από τον ΟΗΕ ουδέτερη ζώνη στην Κύπρο από τουρκικές δυνάμεις.

Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές στον εξοπλισμό και στις υποδομές του ΟΗΕ είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει τις προοπτικές επανένωσης και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να σεβαστούν την εντολή της αποστολής εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ, να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση και να αποσύρουν αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την νεκρή ζώνη του ΟΗΕ.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά την παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο, το αδικαιολόγητο και παράνομο τουρκικό κατοχικό καθεστώς συνεχίζει να κλιμακώνει τις εντάσεις και να αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την απόδοση δικαιοσύνης για την Κύπρο και να ζητούμε την άμεση απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων, την επιστροφή της περιουσίας στους νόμιμους ιδιοκτήτες της και την επανένωση της Κύπρου».

Ένα καινούργιο βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας καταγράφει άλλο στιγμιότυπο από την επίθεση των Τουρκοκυπρίων στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη «νεκρή ζώνη».

Στο καινούργιο βίντεο φαίνεται καθαρά ότι οι Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν, όταν οι κυανόκρανοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την κατασκευή παράνομου δρόμου.

Μάλιστα και εδώ εμφανίζεται η χρήση μπουλντόζας να καταστρέφει τα συρματοπλέγματα που οριοθετούν τα σύνορα της «νεκρής ζώνης» από την πλευρά του ψευδοκράτους.

Υπενθυμίζεται ότι άλλο χθεσινό βίντεο αποτύπωσε την επίθεση των Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), κυκλοφόρησε στα sosial media.

Στις σκηνές καταγράφεται η χρήση μπουλντόζας από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων κατά των οχημάτων των δυνάμεων του ΟΗΕ τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της «νεκρής ζώνης» πλησίον της Πύλας. Προκλήθηκαν ζημιές σε τρία οχήματα των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί και Τουρκοκύπριοι στρατιώτες με πολιτικά ρούχα, επιτέθηκαν σε μέλος της ειρηνευτικής δύναμης, γρονθοκοπώντας το, τού έριξαν μπουνιά και επιτέθηκαν σε άλλα δέκα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σπρώχνοντάς τα με τη βία και με κλωτσιές.

Γκουτέρες: «Καταδικάζει» την επίθεση Τουρκοκυπρίων

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε» χθες Παρασκευή την «απαράδεκτη» επίθεση Τουρκοκυπρίων εναντίον κυανόκρανων, που «μπορεί να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Νέα Υόρκη από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «καταδικάζει την επίθεση» που έγινε χθες «από τουρκοκυπριακό προσωπικό ασφαλείας» και είχε αποτέλεσμα να υπάρξουν «τραυματισμοί» κυανόκρανων της UNFICYP, στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα, αναφέρει το κείμενο.

Οι κυανόκρανοι «εμπόδιζαν μη εγκεκριμένη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, όπως προβλέπει η εντολή τους», προστίθεται.

Ο κ. Γκουτέρες «τονίζει πως οι απειλές για την ασφάλεια των κυανόκρανων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε ιδιοκτησία του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και μπορεί να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να «σέβεται» την εξουσία της UNFICYP και να αποσύρει «αμέσως» το προσωπικό και τα μηχανήματά της «από την ουδέτερη ζώνη».

Τα μέλη της UNFICYP που δέχθηκαν επίθεση από Τουρκοκυπρίους αστυνομικούς ήταν Βρετανοί και Σλοβάκοι κυανόκρανοι.

Το επεισόδιο καταδίκασαν η ΕΕ, καθώς και η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία, που εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους «ανησυχία» για τα αυθαίρετα έργα.

Η Γαλλίδα ΥΠΕΞ Κατρίν Κολονά εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του Παρισιού κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης της με τον Τούρκο ομόλογό της Χακάν Φιντάν.

Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις

Την επίθεση των Τουρκοκυπρίων στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ καταδίκασε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της «οι απειλές και οι επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες» και προσθέτει ότι «η ΕΕ καλεί επίσης την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντολή της αποστολής του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη και να απέχει από ενέργειες που κλιμακώνουν τις εντάσεις».

I strongly condemn the attacks on @UN_CYPRUS peacekeepers by Turkish Cypriot personnel.



Threats and assaults on UN peacekeepers are unacceptable.



Υπενθυμίζεται ότι τα έκτροπα από τους Τουρκοκυπρίους καταδίκασαν η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος μάλιστα επικοινώνησε για αυτό το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμβο.

Όπως η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε στην ανάρτηση της στο Twitter, «ανησυχώ βαθιά για τη σημερινή επίθεση κατά της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Πύλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις Και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επανέναρξη των συνομιλιών για επανένωση. Η εμπιστοσύνη και όχι η βία, πρέπει να είναι ο δρόμος προς τα εμπρός».

Deeply concerned with today’s assault on @UN_CYPRUS peacekeepers in Pyla.@Europarl_EN condemns these attacks and reiterates its call for restarting reunification talks.



Από την πλευρά του, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε με ανάρτησή του στο Twitter το εξής:

«Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς. Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σέβεται την εντολή της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη, για την επανεκκίνηση των εργασιών με τρόπο κοινά αποδεκτό στην περιοχή της Πύλας».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση κατά της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο από Τουρκοκυπριακό προσωπικό στην Πύλα σήμερα. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Παραμένω σε επαφή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον απόηχο των γεγονότων στην Κύπρο.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.



Κυρ. Μητσοτάκης: Απαράδεκτες οι επιθέσεις, θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με φόντο την πρόκληση των Τουρκοκύπριων που επιτέθηκαν κατά μελών του ΟΗΕ στη «νεκρή ζώνη», στα κατεχόμενα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), στην περιοχή της Πύλας. Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Πρεσβεία ΗΠΑ στην Κύπρο: «Αποφύγετε τα ταξίδια στα Κατεχόμενα»

Αργά το βράδυ της Παρασκευής η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, βάσει της οποίας συνιστά στους Αμερικναούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στα κατεχόμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αμερικανική Πρεσβεία στην Λευκωσία, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες για αποφυγή ταξιδίων προς τα κατεχόμενα το Σαββατοκύριακο ή μέχρι την αποκλιμάκωση των επεισοδίων στην περιοχή της Πύλας.

ΟΗΕ, ΗΠΑ και ΕΕ καταγγέλλουν τους Τουρκοκυπρίους για έγκλημα διεθνούς δικαίου

Ευρώπη, ΗΠΑ και ΟΗΕ καταδίκασαν κατ επεισόδια, ενώ οι πρεσβείες Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Γαλλίας ζήτησαν επιτακτικά από την τουρκική πλευρά να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στην κοινή ανακοίνωσή τους οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας καταδίκασαν τα επεισόδια και κάλεσαν επιτακτικά την τουρκική πλευρά να διακόψει άμεσα το παράνομο οδικό έργο και να συμμορφωθεί με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ (2674).

Όπως αναφέρουν:

«Η βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, η Γαλλική Πρεσβεία και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την έναρξη μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής δρόμου, που οδηγεί από τα βόρεια στη ζώνη ασφαλείας που οριοθετείται από τον ΟΗΕ στο δικοινοτικό χωριό Πύλα και για τις αναφορές για επιθέσεις από τουρκοκυπριακές δυνάμεις σε Ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών.

Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των Ειρηνευτών του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από το προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί. Οι απειλές για την ασφάλεια των Ειρηνευτών του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι ενέργειες συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη υπέβαλαν πρόταση για την αντιμετώπιση των τουρκοκυπριακών ανησυχιών στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε πως «πρόκειται για σοβαρότατη παραβίαση του status quo» και πρόσθεσε ότι «η Κυπριακή Κυβέρνηση εργάζεται προς αποτροπή του εν λόγω τουρκικού σχεδιασμού σε συνεργασία με Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ΕΕ και την UNFICYP, καθώς και την Ελληνική Κυβέρνηση.

UNFICYP: «Σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο»

Αμέσως μετά τα επεισόδια σε ανακοίνωσή της η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, (UNFICYP) καταδίκασε το περιστατικό εναντίον μελών της, καθώς και οχημάτων της, τονίζοντας ότι η αποστολή παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των Ηνωμένων Εθνών είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», προστίθεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι:

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία που έχει η αποστολή, με βάση την εντολή της, εντός της, να αποφεύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη αμέσως»

ΥΠΕΞ: «Πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας», ανέφερε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κύπρο και την απόπειρα των κατοχικών δυνάμεων να δημιουργήσουν τετελεσμένα επί του πεδίου.

«Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας», τονίζει.

«Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: «Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού».

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Κύπρος καταδικάζει τα επεισόδια στη Νεκρή Ζώνη

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας και την απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης. Η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, Μόνιμα Μέλη του ΣΑ, την ΕΕ, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών», επισημαίνει ο κ. Λεπινιώτης.